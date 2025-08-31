Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 12:29 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 12:29 PM IST

    അ​ണു​ബാ​ധ; കു​പ്പി​വെ​ള്ള ബ്രാ​ന്‍ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന്

    അ​ണു​ബാ​ധ; കു​പ്പി​വെ​ള്ള ബ്രാ​ന്‍ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന്
    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​ണു​ബാ​ധ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ട് കു​പ്പി​വെ​ള്ള ബ്രാ​ന്‍ഡു​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ഫു​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ക്വാ​ളി​റ്റി സെ​ന്റ​ര്‍. സെ​വ​ന്‍ റി​വേ​ഴ്‌​സ്, മൗ​ണ്ട​ന്‍ ഡ്രോ​പ്‌​സ് എ​ന്നീ ബ്രാ​ന്‍ഡു​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​ണ് നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വ ര​ണ്ടി​ലും സ്യൂ​ഡോ​മോ​ണ​സ് എ​രു​ഗി​നോ​സ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ബാ​ക്ടീ​രി​യ​യാ​ണ്.

    അ​ണു​ബാ​ധ​യു​ള്ള​വ​യി​ല്‍ സെ​വ​ന്‍ റി​വേ​ഴ്‌​സ് ബാ​ച്ചി​ല്‍ 2025 മേ​യ് 21ന് ​നി​ര്‍മി​ച്ച​തും 2026 മേ​യ് 21ന് ​കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ 500 മി​ല്ലി കു​പ്പി​ക​ളും​പെ​ടു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് ഇ​വ ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. മൗ​ണ്ട​ന്‍ ഡ്രോ​പ്സ് ബ്രാ​ന്‍ഡി​ന്റെ ര​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത ബാ​ച്ചു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള 250 മി​ല്ലി കു​പ്പി​ക​ളി​ലാ​ണ് അ​ണു​ബാ​ധ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. 2025 ജൂ​ലൈ ഏ​ഴി​ന് നി​ര്‍മി​ച്ച​തും അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ജൂ​ലൈ ആ​റി​ന് കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​യും (ബാ​ച്ച് ന​മ്പ​ര്‍ 6291105240727) മ​റ്റൊ​ന്ന് 2025 ജൂ​ണ്‍ 13ന് ​നി​ര്‍മി​ച്ച​തും 2026 ജൂ​ണ്‍ 12ന് ​കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തു​മാ​ണ് (ബാ​ച്ച് ന​മ്പ​ര്‍ 2071473968911).

    കു​പ്പി​വെ​ള്ള ബ്രാ​ന്‍ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന്

    bottled water, Oman News, infection, Health News
