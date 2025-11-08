Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന​യി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യ നി​ക്ഷേ​പം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കും

    ശി​നാ​സ്, സു​വൈ​ഖ് വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ പു​തി​യ വ്യ​വ​സാ​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നു
    വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന​യി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ചി​ത്രം

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ശിനാ​സ്, സു​വൈ​ഖ് വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​യി ര​ണ്ട് പു​തി​യ വ്യ​വ​സാ​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​ൽ കി​ൻ​ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    സു​വൈ​ഖ് വ്യ​വ​സാ​യ ന​ഗ​രം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ടെ​ൻ​ഡ​ർ ഇ​തി​ന​കം ക്ഷ​ണി​ച്ച​താ​യും ശിനാ​സ് വ്യ​വ​സാ​യ ന​ഗ​ര​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് ഹ​ബുക​ൾ, ഫ്രീ ​സോ​ണു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ഈ ​ര​ണ്ട് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കും. ഇ​തു​വ​ഴി വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​മേ​ഖ​ല​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    അ​സ്‌​സു​വൈ​ഖ്, ശി​നാ​സ് തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ലു​ള്ള തു​റ​മു​ഖ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തും അ​വ​യെ സോ​ഹാ​റി​ലെ 354 ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വ്യ​വ​സാ​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച​തും ഭാ​വി​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​ണ്. അ​സ്‌​സു​വൈ​ഖി​ൽ പു​തി​യ വ്യ​വ​സാ​യ ന​ഗ​രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ടെ​ൻ​ഡ​ർ നി​ല​വി​ൽ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഷി​നാ​സി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യ ന​ഗ​ര നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, സ്വ​ത​ന്ത്ര മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ഏ​കീ​ക​രി​ച്ച് വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന​യെ ദേ​ശീ​യ-​വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കും.

    ഒ​മാ​ൻ- യു.​എ.​ഇ റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലാ​ണെ​ന്നും ഇ​തു​വ​ഴി ഗ​താ​ഗ​ത കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​വു​മെ​ന്നും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സു​ഹാ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലാ​ണ്.

    പു​തി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ന്റെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി വ​രുക​യാ​ണ്. അ​തി​നു ശേ​ഷം നി​ർ​മാ​ണ ടെ​ൻ​ഡ​ർ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും.

    മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളും പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്. 2022 മു​ത​ൽ 2023 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഓ​യി​ൽ ഇ​ത​ര മേ​ഖ​ല 16 ശതമാനം വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ, 2023 പ​കു​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 2024 ന്റെ ​അ​ർ​ധ​ത്തി​ൽ വ​രെ 5.6 ശതമാനം വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    മൊ​ത്തം വ​രു​മാ​നം 4.4 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ ക​ട​ന്നു. ഇ​തി​ൽ സേ​വ​ന​മേ​ഖ​ല- 2.4 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ, വ്യ​വ​സാ​യം 1.8 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ, കാ​ർ​ഷി​ക-​മ​ത്സ്യ മേ​ഖ​ല 159 മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണു​ള്ള​ത്.

    9.25 ല​ക്ഷ​മാ​ണ് വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന​യി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യ. ഒ​മാ​നി​ലെ എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ളെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഒ​മാ​നി​ക​ളു​ള്ള​ത് ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്താ​ണ്. ഇ​തു നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​ൽ കി​ൻ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. 6.4 ബി​ല്യ​ൺ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഡോ​ള​റാ​യി​രു​ന്നു 2024ലെ ​വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പം. ഇ​തി​ൽ 1.7 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ലാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തു​വ​ഴി പു​തി​യ തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ​വും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    കി​ൻ​ദി സോ​ഹാ​ർ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് ഫോ​റം പോ​ലു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യാ​ണ്. ഒ​മാ​ൻ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യും ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ഓ​ഫി​സും ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ദ്യ പ​തി​പ്പ് ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ​തി​പ്പ് 2026 തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും ഇ​തു​വ​ഴി നി​ക്ഷേ​പ​വും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​വും വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ 58 ഹോ​ട്ട​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ട​ത്ത​രം ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, ഗാ​ർ​ഡ​നു​ക​ൾ, ഇ​ന്ന​ർ റോ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ ബ​ജ​റ്റ് ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സു​ഹാ​റി​ലെ അ​ൽ അ​വാ​ഹി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വാ​ഹ​ന​വി​പ​ണി​യു​ടെ വി​ക​സ​നം, ലി​വ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ന്റെ ന​വീ​ക​ര​ണം, റോ​ഡ് പ​രി​പാ​ല​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, ഷി​നാ​സി​ലെ ക​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​താ​യി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ സു​ഹാ​റി​ലെ വാ​ദി ഹ​സൂ​ൻ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം, ഖാ​ബൂ​റ​യി​ലെ അ​ൽ ദു​ർ​റ പ​ദ്ധ​തി എ​ന്നി​വ​യും പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലാ​ണ്.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഖാ​ബൂ​റ​യി​ൽ അ​ൽ ദു​വൈ​ർ പാ​ർ​ക്ക്, സ​ഖി​യാ​ത് പാ​ർ​ക്ക്, അ​ൽ ബ​ക്സ് പാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പു​തി​യ വി​നോ​ദ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. ഇ​തു​വ​ഴി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​തം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് വി​നോ​ദ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

