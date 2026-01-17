Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    17 Jan 2026 12:48 PM IST
    17 Jan 2026 12:49 PM IST

    ഇ​ന്തോ- ഒ​മാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള ഫെ​ബ്രു​വ​രി ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ

    മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​ക​ളാ​യ സൗ​ദി വെ​ള്ള​ക്ക, സു​ഡാ​നി ഫ്രം ​നെ​ജീ​രി​യ, അ​റി​യി​പ്പ്, തൊ​ണ്ടി മു​ത​ലും ദൃ​ക്സാ​ക്ഷി​യും തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും
    ഇ​ന്തോ- ഒ​മാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള ഫെ​ബ്രു​വ​രി ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ
    മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ ഒ​മാ​നി സൊ​സൈ​റ്റി ഫോ​ർ ഫൈ​ൻ ആ​ർ​ട്സ് വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ന്തോ- ഒ​മാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള

    പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ​യും 70 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്തോ- ഒ​മാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള ഐ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്-2026​ന്റെ പ്രാ​രം​ഭ ച​ട​ങ്ങ് മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ ഒ​മാ​നി സൊ​സൈ​റ്റി ഫോ​ർ ഫൈ​ൻ ആ​ർ​ട്സ് വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ എ​ട്ടു​വ​രെ​യാ​ണ് മേ​ള. അ​റ​ബി​ക് ചി​ത്ര​മാ​യ വി​ക്രം വേ​ദ​യാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ചി​ത്രം. മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​ക​ളാ​യ സൗ​ദി വെ​ള്ള​ക്ക, സു​ഡാ​നി ഫ്രം ​നെ​ജീ​രി​യ, അ​റി​യി​പ്പ്, തൊ​ണ്ടി മു​ത​ലും ദൃ​ക്സാ​ക്ഷി​യും തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും.

    മെ​ഹ്‌​റാ ഡേ​യ്സ് (അ​റ​ബി), ഹെ​ല്ലാ​രോ (ഗു​ജ​റാ​ത്തി), ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് വി​ങ്‌​ലീ​ഷ് (ഹി​ന്ദി) എ​ന്നീ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും.

    ഒ​മാ​ൻ സാം​സ്കാ​രി​ക,കാ​യി​ക, യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ, ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി, ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫി​ലിം ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഐ. ​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്-2026 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സി​നി​മ​യി​ലൂ​ടെ സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം, സാം​സ്കാ​രി​ക കൈ​മാ​റ്റം, പ്ര​തി​ഭ വി​ക​സ​നം, വ്യ​വ​സാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം എ​ന്നി​വ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ മു​ഖ്യ​ല​ക്ഷ്യം.

    സു​ധ ഷാ ​ആ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ. പ്രാ​രം​ഭ ച​ട​ങ്ങ് ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ്, സൈ​പ്ര​സ് അം​ബാ​സ​ഡ​റും മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ആ​ജി​സ് ലൊ​യി​സൂ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ന്മാ​രും ഒ​മാ​നി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ നി​വാ​സി​ക​ളും നി​ർ​മി​ച്ച ചെ​റു​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ബോ​ളി​വു​ഡ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ മാ​ധു​രി ദീ​ക്ഷി​ത്, ആ​മി​ർ ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​മി​ർ ഖാ​നെ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ആ​ദ​രി​ക്കും.

    News Summary - Indo-Oman International Film Festival from February 2nd
