Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 10:51 AM IST

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വ​ല​ച്ച് ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ; കൊ​ച്ചി-​മ​സ്ക​ത്ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ കു​ടു​ങ്ങി

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വ​ല​ച്ച് ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ; കൊ​ച്ചി-​മ​സ്ക​ത്ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ കു​ടു​ങ്ങി
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യും സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 11.25ന് ​കൊ​ച്ചി​യി​ൽ നി​ന്ന് മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട വി​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ യാ​ത്ര അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​യ​താ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മെ​യി​ൻ ഗേ​റ്റ് ക​ട​ന്ന് ല​ഗേ​ജ് കൊ​ടു​ക്കാ​നാ​യി തു​നി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തി​യ​തെ​ന്നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ പ​ക്ക​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു മ​റു​പ​ടി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടു. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ക്ഷു​ഭി​ത​രാ​യ​പ്പോ​ൾ വി​മാ​നം വൈ​കി പ​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത ഉ​ണ്ടെ​ന്നും മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കാ​ൻ ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കാ​യി​ല്ല. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ബ​ഹ​ളം​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് കാ​ൻ​സ​ൽ ചെ​യ്ത് മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യും തി​രി​ച്ചു​ത​രാ​മെ​ന്നാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ അ​താ​വ​ട്ടെ, യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കും. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ൽ ക​യ​റേ​ണ്ട പ​ല യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ ടി​ക്ക​റ്റ് റ​ദ്ദാ​ക്കി മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി തു​ക ന​ൽ​കി ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​മാ​ൻ എ​യ​റി​നാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് എ​ടു​ത്ത​ത്.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ്യോ​മ​യാ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യു​ടെ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ താ​റു​മാ​റാ​യ​തോ​ടെ മ​റ്റ് വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഡി​മാ​ൻ​ഡ് വ​ർ​ധി​ച്ച​ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ വ​ർ​ധ​ന വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കു​റ​വും പു​തി​യ ക്രൂ ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം 500ലേ​റെ ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യോ വൈ​കു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

