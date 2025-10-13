Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 10:31 AM IST

    ഐ.​എ​ൻ.​ഡി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    When the INDIC delegation visited the Oman Shura Council building
     ഐ.​എ​ൻ.​ഡി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം ഒ​മാ​ൻ ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ കെ​ട്ടി​ടം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് കോ​ള​ജ് (ഐ.​എ​ൻ.​ഡി.​സി) പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഹു​സൈ​ൻ മ​ു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ല​വാ​തി, ജു​മാ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ വ​ഹൈ​ബി എ​ന്നി​വ​ർ ​േച​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഐ.​എ​ൻ.​ഡി.​സി സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. നി​യ​നി​ർ​മാ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ പ​ങ്കും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    സ​ർ​ക്കാ​റോ കൗ​ൺ​സി​ലോ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച ക​ര​ടു​നി​യ​മ​ങ്ങ​ള​ു​ടെ വി​ശ​ക​ല​ന​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ലെ​ജി​സ്ലേ​റ്റി​വ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് ഐ.​എ​ൻ.​ഡി.​സി സം​ഘ​ത്തി​ന് വി​വ​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കി. ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തി​നും ‘ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040’ പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ പ​ങ്ക് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച​​ും കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ സ്ഥി​രം സ​മി​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രീ​തി, പ​തി​വ് സെ​ഷ​നു​ക​ൾ, സാ​​ങ്കേ​തി​ക- ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്ത​ു​ണ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​ത്തി​ന് അ​റി​വു​പ​ക​ർ​ന്നു. മേ​ഖ​ല​യി​ലും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​ക​ളി​ലും ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഐ.​എ​ൻ.​ഡി.​സി സം​ഘം ഒ​മാ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ കെ​ട്ടി​ട​വും അ​നു​ബ​ന്ധ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ട്ടു​ക​ണ്ടു. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ വി​പു​ല​മാ​യ ലൈ​ബ്ര​റി​യും സം​ഘം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    X