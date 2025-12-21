Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 1:28 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 1:28 PM IST

    മ​സ്ക​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി കൂ​ടു​ത​ൽ യാ​ത്ര​ചെ​യ്ത​ത് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ സ​ലാ​ല വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ 9.7 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച
    മ​സ്ക​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി കൂ​ടു​ത​ൽ യാ​ത്ര​ചെ​യ്ത​ത് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ
    മ​സ്ക​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ മ​സ്ക​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ യാ​ത്ര​ചെ​യ്ത​ത് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ. 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​രം, ആ​കെ 1,70,313 ഇ​ന്ത്യ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് മ​സ്ക​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ൽ 85,669 പേ​ർ എ​ത്തി​യ​വ​രും 84,644 പേ​ർ പു​റ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​മാ​ണ്. ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ന്മാ​ർ 1,12,834 യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തും, 43,509 യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് പൗ​ര​ന്മാ​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മാ​ണ്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം വ​രെ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​നി​ലെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 1.6 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് 1,23,53,007 ആ​യ​താ​യാ​ണ് ദേ​ശീ​യ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ശാ​സ്ത്ര-​വി​വ​ര കേ​ന്ദ്രം (എ​ൻ.​സി.​എ​സ്ഐ) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. 2024ലെ ​ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഈ ​എ​ണ്ണം 1,21,53,212 ആ​യി​രു​ന്നു.

    മ​സ്ക​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം വ​രെ 1,08,33,646 യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 1.1 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണി​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 4.7 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു. 2024ലെ 80,636 ​സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ 2025ൽ ​ഇ​ത് 76,880 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യി ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    സ​ലാ​ല വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 9.7 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന് 14,50,140 ആ​യി. 2024ലെ ​ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഇ​ത് 13,21,622 ആ​യി​രു​ന്നു. വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളും 6.1 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് 9,438 ആ​യി; മു​ൻ​വ​ർ​ഷം ഇ​ത് 8,894 ആ​യി​രു​ന്നു.സു​ഹാ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ ഇ​ടി​വാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 72.3 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞ് 18,557 ആ​യി. 2024ൽ ​ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 66,879 യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് ഇ​വി​ടെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളും 62.4 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞ് 218 ആ​യി; ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഇ​ത് 580 ആ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ദു​കം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം സ്ഥി​ര​ത പു​ല​ർ​ത്തി. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 50,664 ആ​യി, ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ 50,656 യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം തു​ല്യ​മാ​ണ്. വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 1.5 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ച്ച് 512 ആ​യി; മു​ൻ​വ​ർ​ഷം ഇ​ത് 520 ആ​യി​രു​ന്നു.

