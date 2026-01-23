Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Oman
    Posted On
    23 Jan 2026 10:01 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 10:01 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ വെ​സ്റ്റേ​ൺ നേവ​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ് മേ​ധാ​വി​യെ ഒ​മാ​നിൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ വെ​സ്റ്റേ​ൺ നേവ​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ് മേ​ധാ​വി​യെ ഒ​മാ​നിൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു
    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വെ​സ്റ്റേ​ൺ നേ​വ​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്റെ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫി​സ​ർ ക​മാ​ൻ​ഡി​ങ്-​ഇ​ൻ-​ചീ​ഫ് വൈ​സ് അ​ഡ്മി​റ​ൽ കൃ​ഷ്ണ സ്വാ​മി​നാ​ഥ​നും സം​ഘ​വും മ​സ​്ക​ത്തി​ലെ മാ​രി​ടൈം സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സെ​ന്റ​ർ

    സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ സാ​യു​ധ​സേ​ന (എ​സ്.​എ.​എ​ഫ്) ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് സ്റ്റാ​ഫ് വൈ​സ് അ​ഡ്മി​റ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല ഖാ​മി​സ് അ​ൽ റൈ​സി ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന​യു​ടെ വെ​സ്റ്റേ​ൺ നേ​വ​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്റെ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫീ​സ​ർ ക​മാ​ൻ​ഡി​ങ്-​ഇ​ൻ-​ചീ​ഫ് വൈ​സ് അ​ഡ്മി​റ​ൽ കൃ​ഷ്ണ സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ അ​ട​ങ്ങി​യ സൈ​നി​ക പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ൽ മു​ർ​ത​ഫ ക്യാ​മ്പി​ലെ ഓ​ഫീ​സി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ്വീ​ക​ര​ണം. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വി​വി​ധ സൈ​നി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും അ​ഭി​പ്രാ​യം കൈ​മാ​റി.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ വെ​സ്റ്റേ​ൺ നേവ​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ് മേ​ധാ​വി കൃ​ഷ്ണ

    സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ എ​സ്.​എ.​എ​ഫ് ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് സ്റ്റാ​ഫ് വൈ​സ്

    അ​ഡ്മി​റ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല ഖാ​മി​സ് അ​ൽ റൈ​സി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു


    റോ​യ​ൽ നേ​വി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ ആ​ക്ടി​ങ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ കൊ​മ​ഡോ​ർ ജാ​സിം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ബ​ലൂ​ശിയും ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക സേ​ന പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് സം​ഘം മാ​രി​ടൈം സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സെ​ന്റ​ർ (എം.​എ​സ്.​സി) സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. മാ​രി​ടൈം സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സെ​ന്റ​ർ മേ​ധാ​വി കൊ​മ​ഡോ​ർ ആ​ദി​ൽ ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി സം​ഘ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ, ഒ​മാ​ന്റെ സ​മു​ദ്ര​പ​രി​ധി​ക​ളി​ൽ ക​ട​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​ടെ​യും നാ​വി​ഗേ​ഷ​ന്റെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മാ​രി​ടൈം സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സെ​ന്റ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ​ക്ക് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സെ​ന്റ​റി​ലെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ചും വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​വ​ത​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    News Summary - Indian Western Naval Command chief received in Oman
