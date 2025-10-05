Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    date_range 5 Oct 2025 11:10 AM IST
    date_range 5 Oct 2025 11:10 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ൻ മ​ല​ബാ​ർ വി​ഭാ​ഗം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ൻ മ​ല​ബാ​ർ വി​ഭാ​ഗം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ൻ മ​ല​ബാ​ർ വി​ഭാ​ഗം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ന​ട​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സി​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ല​ബാ​ർ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ നൗ​ഷാ​ദ് ക​ക്കേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബാ​ബു രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ക്കീ​ൽ കോ​മ​ത്ത് , വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​ഹൈ​ൽ ഖാ​ൻ, മ​ല​ബാ​ർ വി​ങ് ഒ​ബ്സെ​ർ​വ​ർ മ​റി​യം ചെ​റി​യാ​ൻ, മ​റ്റു അം​ഗ​ങ്ങ​ളും മ​ല​ബാ​ർ വി​ങ്ങി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റ​ഈ​സ് അ​ഹ്മ​ദ്‌ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​രും മ​ല​ബാ​ർ വി​ങ് മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ തു​റ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മേ​ളം മ​സ്ക​ത്ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ വി​ഭാ​ഗം ക​ലാ​കാ​ര​ൻ​മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ര​ങ്ങേ​റി. നി​ധീ​ഷ് മാ​ണി സ്വാ​ഗ​ത​വും റ​ഫീ​ഖ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Indian social clubGulf NewsOman Newsonam celebration
    News Summary - Indian Social Club Oman Malabar Section Onam Celebration
