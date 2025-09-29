Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 9:47 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ൻ കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ൻ കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ൻ കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ൻ കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം റൂ​വി​യി​ലെ അ​ൽ ഫ​ലാ​ജ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യി ന​ട​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബാ​ബു രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ക്കീ​ൽ കോ​മോ​ത്ത്, സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, ലോ​ക​കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗ​വും പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ വി​ൽ​സ​ൺ ജോ​ർ​ജ്, ഐ.​എ​സ്.​സി ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് സ​ദ്യ ത​യാ​റാ​ക്കാ​നാ​യി എ​ത്തി​യ ദേ​വ​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി​ക്ക് കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​രം അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ തു​റ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 3000 ലേ​റെ പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​സ്ക​ത്ത് പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യ​വും കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ജ​യ​ൻ പൊ​യ്യാ​റ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കോ ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​ഗ​ദീ​ഷ് കീ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​നി​ത് തെ​ക്ക​ട​വ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്തും 2018 ലെ ​പ്ര​ള​യ​കാ​ല​ത്തും വ​യ​നാ​ട് ദു​ര​ന്തം സം​ഭ​വി​ച്ച ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​വും ഒ​ഴി​കെ കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗം രൂ​പ​വ​ത്കൃ​ത​മാ​യ​ത് മു​ത​ൽ വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. സ​ദ്യ ത​യാ​റാ​ക്കാ​നാ​യി നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് വ​രു​ന്ന ആ​ളോ​ടൊ​പ്പം കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗം അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് സ​ദ്യ ത​യാ​റാ​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്.

    X