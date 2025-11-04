Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    4 Nov 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    4 Nov 2025 10:54 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം
    ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ് മലയാള വിഭാഗം സാഹിത്യ പുരസ്കാരം എഴുത്തുകാരൻ

    പി.എഫ്. മാത്യൂസിന് കൺവീനർ കെ.എ. താജുദ്ദീൻ കൈമാറുന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം നോ​വ​ലി​സ്റ്റും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തു​മാ​യ പി.​എ​ഫ്. മാ​ത്യൂ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ദാ​ർ​സൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് മ​ൾ​ട്ടി പ​ർ​പ്പ​സ് ഹാ​ളി​ൽ​ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ.​എ. താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, കോ-​ക​ൺ​വീ​ന​ർ ര​മ്യാ ഡെ​ൻ​സി​ൽ, നാ​ട​ക സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, കൃ​ഷ്ണ​ൻ നാ​യ​ർ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ ഡാ​നി​യേ​ൽ മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​നീ​ഷ് പി​ള്ള, ടീ​ന ബാ​ബു, സ​ജി​മോ​ൻ, സ​തീ​ഷ്‌​കു​മാ​ർ , വി​നോ​ജ് വി​ൽ​സ​ൺ, കൃ​ഷ്‌​ണേ​ന്ദു ,സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മ​ല​യാ​ളം വി​ങ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ പി.​എ​ഫ്. മാ​ത്യു​സി​ന് ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ.​എ. താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ക​ലോ​ത്സ​വ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ക​ലാ​ര​ത്‌​ന​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സാ​റാ രാ​ജീ​വി​ന് ട്രോ​ഫി​യും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.ക​ലാ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും നാ​ട​ൻ പാ​ട്ടു​ക​ളും സി​നി​മാ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ക​വി​ത​ക​ളും വേ​ദി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ദാ​ദാ സാ​ഹി​ബ് ഫാ​ൽ​കെ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വാ​യ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​നോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​രാ​ർ​ഥം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സി​നി​മ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നു​റു​ങ്ങു​ക​ളും പാ​ട്ടു​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ പ്ര​വാ​സ കൈ​ര​ളി സാ​ഹി​ത്യ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​യ പി.​എ​ഫ്. മാ​ത്യു​സ് തി​ര​ക്ക​ഥ എ​ഴു​തി​യ ഈ.​മ.​യൗ എ​ന്ന ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വേ​ദി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    2024-2025 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ വി​ട്ടു​പി​രി​ഞ്ഞ എം.​ടി. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​ർ, ക​വി​യൂ​ർ പൊ​ന്ന​മ്മ , ഭാ​വ ഗാ​യ​ക​ൻ പി. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ​യും സ്മ​രി​ച്ചു. എം.​ടി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ല്യം എ​ന്ന സി​നി​മ​യു​ടെ സീ​നു​ക​ൾ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളം വി​ങ് ഓ​ഫി​സി​ൽ ‘സി​നി​മ​യും സാ​ഹി​ത്യ​വും. തി​ര​ക്ക​ഥ ര​ച​ന​യി​ലെ കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ​ക്കുറി​ച്ചു സാ​ഹി​ത്യ ച​ർ​ച്ച​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പി.​എ​ഫ് മാ​ത്യു​സ് സം​സാ​രി​ച്ചു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ നി​സാ​ർ ഇ​ൽ​ത്തു​മി​ഷ് സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി.

    Indian social club, Oman News, kerala festival, gulf news malayalam
