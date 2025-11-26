Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    26 Nov 2025 9:50 AM IST
    Updated On
    26 Nov 2025 9:50 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ‘മ​ല​യാ​ള പെ​രു​മ’ 28ന്

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ‘മ​ല​യാ​ള പെ​രു​മ’ 28ന്
    ​സ​ലാ​ല: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബാ​ല ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന​വും കേ​ര​ളപ്പി​റ​വി ആ​ഘോ​ഷ​വും ‘മ​ല​യാ​ള പെ​രു​മ 2025’ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 6.30 ന് ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ബാ​ല ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ ക​ലാ പ്ര​തി​ഭ, ക​ലാ​തി​ല​കം, ഭാ​ഷാ ശ്രീ ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണ​വും വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ വി​വി​ധ നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും കോ​ൽ​ക്ക​ളി, ഒ​പ്പ​ന, മാ​ർ​ഗം​ക​ളി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് രാ​കേ​ഷ് കു​മാ​ർ ജാ, ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​റ് ഡോ. ​സ​നാ​ത​ന​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഡോ. ​ഇ​ഹ്സാ​ൻ ജ​മീ​ൽ എ​ന്നി​വ​രും വി​വി​ധ പൗ​ര പ്ര​മു​ഖ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ല​യാ​ളം വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​ബീ​ർ കാ​ല​ടി , കോ ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​ജി​ൽ കോ​ട്ടാ​യി, ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ബീ​ർ പി.​ടി, ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​ബ് ജ​ലാ​ൽ, ബാ​ല ക​ലോ​ത്സ​വം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Indian social club
