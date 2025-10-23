Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 23 Oct 2025 2:43 PM IST
    date_range 23 Oct 2025 2:43 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് കേ​ര​ള​ വി​ഭാ​ഗം ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ നേ​ർ​ശ​ബ്ദം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് കേ​ര​ള​ വി​ഭാ​ഗം ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ നേ​ർ​ശ​ബ്ദം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​ൻ ഗ​വ​ൺ​മെ​ൻ​റ് അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള ഒ​രേ​യൊ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ൻ. ഭാ​ഷ​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ എ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും 28 ഭാ​ഷാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​ഭാ​ഷാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നു സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഒ​ന്നാ​ണ് കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗം.

    കേ​ര​ളീ​യ​രു​ടെ​യും മ​റ്റു പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗം നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. 2001ൽ ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​തു മു​ത​ല്‍, കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗം മു​ൻ​​കൈ​യെ​ടു​ത്ത് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്നു. ഒ​മാ​നി​ലു​ട​നീ​ളം വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ വ​രു​ന്ന സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ ഏ​തൊ​രു പ​രി​പാ​ടി​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​രു​ത്തും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നു ന​ല്‍കു​ന്നു.

    ക​ല, കാ​യി​ക, ശാ​സ്ത്ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക​വും നൂ​ത​ന​വും സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​വു​മാ​യ പ​ഠ​നാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​രു​ന്ന​തി​ന് കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗം മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു. 2015 മു​ത​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഓ​ഫി​സ് 2020ലെ ​കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ കാ​ര​ണം ഒ​ഴി​വാ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. കോ​വി​ഡി​നു ശേ​ഷം കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വി​ല​ക്ക് മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചേ​രു​ന്ന​തി​നും മ​റ്റും വ​ലി​യ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ക​യും ഒ​രു ഹാ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഓ​ഫി​സി​നാ​യി ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും റൂ​വി എം.​ബി.​ഡി​യി​ൽ ഹാ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    നവം​ബ​ർ 14ന് ​സ്വ​കാ​ര്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി​യ മു​ൻ മ​ന്ത്രി ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ന്റെ ഔ​പ​ചാ​രി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മം, ക​ലാ വി​ഭാ​ഗം, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം, ബാ​ല​വി​ഭാ​ഗം, സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗം, കാ​യി​ക വി​ഭാ​ഗം, ശാ​സ്ത്ര വി​ഭാ​ഗം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ കീ​ഴി​ലാ​ണ് കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ജ​യ​ൻ പൊ​യ്യാ​റ (ക​ൺ), ജ​ഗ​ദീ​ഷ് കീ​രി (കോ-​ക​ൺ), ടി.​കെ. സു​മി​ത്ത് (ട്ര​ഷ​റ​ര്‍), റി​യാ​സ് അ​മ്പ​ല​വ​ൻ (സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മം/ മാ​ധ്യ​മ വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര), ശ്രീ​ജ ര​മേ​ഷ് (വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര), മു​ജീ​ബ് മ​ജീ​ദ്(​ക​ലാ വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര) റോ​ഹി​ൻ കെ. ​ജോ​ൺ (ബാ​ല/​ശാ​സ്ത്ര വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര), അ​ഞ്ജ​ലി ബി​ജു (സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗം), ബി​പി​ൻ​ദാ​സ് (കാ​യി​ക വി​ഭാ​ഗം, യു​വ​ജ​നം) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് നി​ല​വി​ൽ 300ലേ​റെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.

    ഒ​മാ​നി​ല്‍ നി​ന്ന് നോ​ര്‍ക്ക​യി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത ഏ​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗം. കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ദൈ​നം ദി​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ. നി​ര​വ​ധി സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ ദി​നേ​ന കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    തൊ​ഴി​ൽ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും എം​ബ​സി​യു​ടെ ഓ​പ്പ​ൺ ഹൗ​സി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചും എം​ബ​സി​യി​ലും തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ നേ​രി​ട്ട് ഇ​ട​പെ​ട്ടും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ ആ​രോ​ഗ്യ സെ​മി​നാ​റു​ക​ൾ, ക്ലാ​സു​ക​ൾ, വ​നി​ത ദി​നാ​ഘോ​ഷം, ക​ലാ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, നൃ​ത്ത​പ​രി​ശീ​ല​നം എ​ന്നി​വ വ​നി​ത വേ​ദി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    പു​തി​യ കാ​ല​ത്തി​ന്റെ എ​ഴു​ത്തി​നെ​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ​യും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗം സാ​ഹി​ത്യ​വേ​ദി വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു. മാ​സ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ ത​വ​ണ​യാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ഹി​ത്യ, സാം​സ്കാ​രി​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാ​റു​ണ്ട്. സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ സ്പോ​ർ​ട്സ്, ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ, അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ചെ​സ്, കാ​രം​സ്, ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ, വോ​ളി​ബാ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​നം എ​ന്നി​വ കാ​യി​ക വേ​ദി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം മു​ത​ൽ എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ന​ട​ത്തി വ​രാ​റു​ള്ള യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​കാ​റു​ള്ള​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നാ​ടോ​ടി ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മ​റ്റു വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള നാ​ടോ​ടി ക​ല​ക​ളെ​യും പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗം വ​ർ​ഷം തോ​റും കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം എ​ന്ന​പേ​രി​ല്‍ മൂ​ന്നു ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​പു​ല​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ഒ​മാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ ​ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ’ എ​ന്ന് പു​ന​ർ​നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്യ​ണം എ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം വെ​ച്ചു. അ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി 2014 മു​ത​ൽ കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം,‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ’ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്.

