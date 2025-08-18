Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസ​ലാ​ല​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Oman
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 10:32 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 10:32 AM IST

    സ​ലാ​ല​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബി​ന്റെ വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ലാ​ല​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബി​ന്റെ വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് (ഐ.​എ​സ്.​സി) സ​ലാ​ല​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ഘോ​ഷം

    സ​ലാ​ല: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് (ഐ.​എ​സ്.​സി) സ​ലാ​ല സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ ക്ല​ബ് ഹാ​ളി​ൽ ഐ.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് രാ​കേ​ഷ് കു​മാ​ർ ഝ, ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഡോ. ​സ​യ്യി​ദ് ഇ​ഹ്സാ​ൻ ജ​മീ​ൽ, എം.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ദീ​പ​ക് പ​ഠാ​ങ്ക​ർ, എ​സ്.​എം.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ഏ​ജ​ന്‍റ് ഡോ. ​കെ.​സ​നാ​ത​ന​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ദി​നം മു​ഴു​വ​ൻ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ട​ത്തി.

    വൈ​കീട്ട് 4.30 മു​ത​ൽ ലൈ​ഫ് ലൈ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​മാ​യ ക്യാ​മ്പി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഏ​ഴോ​ളം വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​ന​വും ല​ഭ്യ​മാ​യി.

    രാ​ത്രി എ​ട്ടു​മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ച സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​ന്ധ്യ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി വ​രെ നീ​ണ്ടു. ഐ.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് രാ​കേ​ഷ് കു​മാ​ർ ഝ ​അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഹ​ക്കീം മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലെ അ​ൽ മ​ക്സൂം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് സ​ൽ​മ അ​ൽ അ​മ്രി,സ​ൽ​മ മു​സ​ല്ലം സ​ഈ​ദ് അ​ലാ​മ്രി, സു​ലൈ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​കൈ​ബ​ൽ, ഘാ​നിം അ​വ​ദ് ര​ജ​ബ് ബൈ​ത് സു​വൈ​ലിം എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഒ​മാ​നി വ​നി​താ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ലെ ധ​ന​കാ​ര്യ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡ​യാ​ന, സ​ലാം എ​യ​റി​ലെ അ​മി​റ, മ​റ്റു അ​തി​ഥി​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഐ.​എ​സ്.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ​ണ്ണി ജേ​ക്ക​ബ്, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ ഭാ​ഷാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും ദേ​ശീ​യ നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Indian social clubIndependence DaycelebratesSalalah.
    News Summary - Indian Social Club celebrates Independence Day in Salalah
    Similar News
    Next Story
    X