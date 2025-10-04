Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 11:46 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണമെ​ന്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    indian social club
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ൻ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ സം​ഘാ​ട​ക​ര​ടൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ൻ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണമെ​ന്റി​ന് ദ​ർ​സൈ​റ്റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് മ​ൾ​ട്ടി​പ​ർ​പ്പ​സ് ഹാ​ൾ വേ​ദി​യാ​യി.നൂ​റോ​ളം താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കാ​ണി​ക​ളെ ആ​കാം​ക്ഷയു​ടെ മു​ൾ​മു​ന​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യ എ ​വി​ഭാ​ഗം ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഷാ​ന​വാ​സ് -റാ​ഫി സ​ഖ്യം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​രു​ത്തും കൃ​ത്യ​ത​യും കൊ​ണ്ട് എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ നി​ഷ്പ്ര​ഭ​രാ​ക്കി വി​ജ​യം നേ​ടി. ബി ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ര​മേ​ശും ശ്രീ​ജി​ത്തും ത​ങ്ക​ക്കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    ​വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബാ​ബു രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ക്കീ​ൽ കോ​മ​ത്ത്, സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നോ​ജ്, മ​റ്റ് ഐ.​എ​സ്.​സി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Indian social clubGulf NewsOman Newsbadminton tournament
    News Summary - Indian Social Club Badminton Tournament
    Similar News
    Next Story
    X