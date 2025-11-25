Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    25 Nov 2025 1:27 PM IST
    Updated On
    25 Nov 2025 1:27 PM IST

    ബാ​സ്കറ്റ് ബാ​ളി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ആ​റാം കി​രീ​നേ​ട്ട​വു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വാ​ദി ക​ബീ​ർ

    ബാ​സ്കറ്റ് ബാ​ളി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ആ​റാം കി​രീ​നേ​ട്ട​വു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വാ​ദി ക​ബീ​ർ
    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ബാ​സ്ക​റ്റ് ബാ​ളി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ആ​റാം

    കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ൽ വാ​ദി ക​ബീ​ർ ടീം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ സ്കൂ​ൾ ബാ​സ്‌​ക്ക​റ്റ്‌ ബോ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ൽ വാ​ദി ക​ബീ​ർ (ഐ‌.​എ​സ്‌.​ഡ​ബ്ലി​യു.​കെ) പെ​ൺ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ബാ​സ്‌​ക്ക​റ്റ് ടീം ​തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ആ​റാം ത​വ​ണ​യും കി​രീ​ടം നി​ല​നി​ർ​ത്തി.

    പാ​കി​സ്താ​ൻ സ്കൂ​ൾ മ​സ്‌​ക​റ്റ്, പാ​കി​സ്താ​ൻ സ്കൂ​ൾ സീ​ബ്, ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ സ്കൂ​ൾ ദോ​ഹ (ഖ​ത്ത​ർ), ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ സ്കൂ​ൾ മ​സ്‌​ക​ത്ത് എ​ന്നി​വ​യും മ​സ്‌​ക​ത്ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ലീ​ഗ്-​കം-​നോ​ക്കൗ​ട്ട് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഐ‌.​എ​സ്‌.​ഡ​ബ്ലി​യു.​കെ ലീ​ഗ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്തി നേ​രി​ട്ട് ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി.

    ടീ​മി​നെ വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ കീ​ർ​ത്ത​ന മു​ത്തു​രാ​മ​ൻ, കോ​ച്ച് ഷി​ഫാ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ മ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ആ​റു​ഷി ആ​ചാ​രേ​ക്ക​ർ മോ​സ്റ്റ് വാ​ല്യൂ​ബി​ൾ പ്ലെ​യ​ർ പു​ര​സ്കാ​രം​നേ​ടി.

    TAGS:basketballindian schoolOman NewsWadi Kabir
    News Summary - Indian School Wadi Kabir wins sixth consecutive title in basketball
