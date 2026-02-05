Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    5 Feb 2026 10:28 AM IST
    5 Feb 2026 10:31 AM IST

    പരാധീനതകൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ തുംറൈത്ത്‌ 15ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നു

    സ്കൂ​ളി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ല​ത്തി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് തും​റൈ​ത്ത്‌ നി​വാ​സി​ക​ൾ
    പരാധീനതകൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ തുംറൈത്ത്‌ 15ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നു
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ തും​റൈ​ത്ത്‌

    സ​ലാ​ല: സ്കൂ​ളി​ന് സ്വ​ന്ത​മാ​യ കെ​ട്ടി​ട​മെ​ന്ന​ത്‌ ഇ​നി​യും പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വാ​തെ സ​ലാ​ല​ക്ക​ടു​ത്തു​ള്ള തും​റൈ​ത്ത്‌ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ 15 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്നു. മ​രു​ഭൂ​മി​യു​ടേ തു​ട​ക്ക​മാ​യ തും​റൈ​ത്ത്‌ എ​ന്ന കൊ​ച്ചു പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പു​രോ​ഗ​തി​യെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി 2011ലാ​ണ് സ്കൂ​ൾ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്‌. സ്കൂ​ളി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ല​ത്തി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് തും​റൈ​ത്ത്‌ നി​വാ​സി​ക​ൾ. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബോ​ർ​ഡും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ക​നി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    വാ​ട​ക കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലും റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലു​മാ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്‌ ദൈ​നം ദി​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്‌. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ്കൂ​ളി​ന്റെ സ്വ​പ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ നി​റം പ​ക​രാ​ൻ പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ൾ ആ​രെ​ങ്കി​ലും മു​ന്നോ​ട്ട്‌ വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി 12ന് ​രാ​ത്രി 7.30ന് ​തും​റൈ​ത്ത് വാ​ലി ഓ​ഫി​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. തും​റൈ​ത്ത് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി വാ​ലി ഷെ​യ്ഖ് ഹൈ​ത്തം സാ​ലം ഗ​രീ​ബി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും. ദോ​ഫാ​ർ സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ൾ വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല സ​ഈ​ദ് ഗ​വാ​സ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ​സ് ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അം​ഗം നി​ധീ​ഷ് കു​മാ​ർ, എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ അ​ഡ്വൈ​സ​ർ എം.​പി. വി​നോ​ബ, സ​ലാ​ല​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘ​വും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്‌. തും​റൈ​ത്ത്‌ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ ഇ​ൻ​ഡ​സ്‌​ട്രി​യ​ൽ പാ​ർ​ക്ക്‌ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സൗ​ദി ഇ​ൻ വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ്‌ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്‌.

    പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യാ​ൽ നൂ​റു ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് തും​റൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റി​യേ​ക്കും.

