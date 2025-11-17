Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 12:07 PM IST

    ആവേശത്തിരയിളക്കി ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ടാലൻറ് ഫെസ്റ്റ് കൊടിയിറങ്ങി

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സ​ലാ​ല ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ൽ മ​ബേ​ല ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി
    ആവേശത്തിരയിളക്കി ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ടാലൻറ് ഫെസ്റ്റ് കൊടിയിറങ്ങി
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ

    ടാ​ല​ന്റ് ഫെ​സ്റ്റി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നൃ​ത്തം

    മ​ബേ​ല: ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ടാ​ല​ന്റ് ഫെ​സ്റ്റ് ന​വം​ബ​ർ 13, 14 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ൽ മ​ബേ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന 22 ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ 2600ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ 33 മ​ത്സ​ര ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക​ലാ​മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സ​ലാ​ല ഒ​ന്നാ​മ​തും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ൽ മ​ബേ​ല ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. നൃ​ത്തം, സം​ഗീ​തം, സാ​ഹി​ത്യം, ചി​ത്ര​ര​ച​ന, മൂ​കാ​ഭി​ന​യം, തെ​രു​വു​നാ​ട​കം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ 33 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്ന​ത്. മ​ത്സ​ര​യി​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​പു​റ​മേ യു​നീ​ക്ക് ടാ​ല​ന്റ് റെ​ക്ക​ഗ്നി​ഷ​ൻ, സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ കെ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വ​ണ്ട​ർ വീ​വേ​ഴ്‌​സ് ടാ​ല​ന്റ് എ​ന്നി​വ​യും സ്കൂ​ൾ ടാ​ല​ന്റ് ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ൽ മ​ബേ​ല​യി​ലെ മ​ൾ​ട്ടി​പ​ർ​പ്പ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ ലോ​യ് ഖാ​ലി​ദ് ബാ ​മ​ഖ​ലീ​ഫ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യും ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ബു​സൈ​ദി വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യു​മാ​യി. ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​യ്യി​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ൽ​മാ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​ർ, മ​ബേ​ല സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം മ​ബേ​ല​സ്കൂ​ൾ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച​ത്. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കാ​ണാ​റു​ള്ള വീ​റും വാ​ശി​യോ​ടെ​യു​മാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വേ​ദി​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. ആ​വേ​ശം അ​ല​ത​ല്ലി​യ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി ഒ​മാ​ൻ തൊ​ഴി​ൽ​സു​ര​ക്ഷ, ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ സ​ക്ക​രി​യ ഖാ​മി​സ് അ​ൽ സാ​ദി​യും വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലെ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ (ചാ​ൻ​സ​റി മേ​ധാ​വി) പ​ർ​ദീ​പ് കു​മാ​റും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കൃ​ഷ്ണേ​ന്ദു എ​സ്. സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹ​ർ​ഷേ​ന്ദു ഷാ ​അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ കെ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ചൈ​നീ​സ് ഓ​റി​യ​ന്റ​ൽ നൃ​ത്തം ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റേ​കി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ൽ മ​ബേ​ല മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​മീം ഹു​സൈ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

