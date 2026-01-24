Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    24 Jan 2026 8:55 AM IST
    Updated On
    24 Jan 2026 8:55 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സൂ​ർ പ്രൈ​മ​റി വി​ഭാ​ഗം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സൂ​ർ പ്രൈ​മ​റി വി​ഭാ​ഗം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സൂ​ർ പ്രൈ​മ​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    സൂ​ർ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സൂ​ർ പ്രൈ​മ​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ 37ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം സ്കൂ​ൾ കാ​മ്പ​സി​ൽ ന​ട​ന്നു. വി​വി​ധ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​ര​വും സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​വു​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.ഒ​മാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മി​സ്റ്റ​ർ സാ​ലിം ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ അ​റൈ​മി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ​ൻ-​ചാ​ർ​ജ് സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി. സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​രാം​കു​മാ​ർ ല​ക്ഷ്മി നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​ബീ​ബ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ആ​ൻ​ഡ് പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ചെ​യ​ർ പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ എ.​വി., ഗ്രീ​വ​ൻ​സ് സ​ബ്-​ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ പ്ര​മോ​ദ് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​എ​സ്. ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    indian schoolOman NewsAnnual Celebrationgulf news malayalam
