Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സൂ​ർ...
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 10:24 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സൂ​ർ അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സൂ​ർ അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ സൂ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വാ​ർ​ഷി​ക അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റ് സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    സൂ​ർ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ സൂ​റി​ൽ 34 ാം വാ​ർ​ഷി​ക അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റ് ആ​വേ​ശ​പൂ​ർ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹെ​ഡ് ബോ​യി ഇ​ഷാ​ന്ത് കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സൂ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ആ​ക്റ്റി​വി​റ്റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​വ​യ​ർ​ന​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​ന്ന ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഇ​സ്മാ​ഈ​ലി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​ണ​ർ ന​ൽ​കി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യെ വ​ര​വേ​റ്റു. സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഡോ. ​രാം​കു​മാ​ർ ല​ക്ഷ്മി നാ​രാ​യ​ണ​ൻ പൂ​ച്ചെ​ണ്ട് കൈ​മാ​റി. മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷ​ബീ​ബ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, പ്ര​മോ​ദ് വി. ​നാ​യ​ർ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​എ​സ്. ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. സ്കൂ​ളി​ലെ നാ​ല് ഹൗ​സു​ക​ളു​ടെ മാ​ര്‍ച്ച് പാ​സ്റ്റ്, വി​വി​ധ സ്പ്രി​ന്റ് ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ, റി​ലേ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റ് ട്രാ​ക് ആ​ൻ​ഡ് ഫീ​ൽ​ഡ് ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ക​പ്ൾ റേ​സ്’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. പോം-​പോം ഡ്രി​ൽ, ഹൂ​പ്സ് ഡി​സ്‌​പ്ലേ, എ​യ്റോ​ബി​ക്‌​സ് പ്ര​ക​ട​നം എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു.

    ബെ​സ്റ്റ് അ​ത്‍ല​റ്റ് ഓ​ഫ് ദ ​ഇ​യ​ർ പു​ര​സ്‌​കാ​രം ഇ​സ്സ അ​ഷ്റ​ഫി​ന് ല​ഭി​ച്ചു. വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ: ക്ലാ​സ് ഒ​ന്ന്: മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ലി​ദ്, മ​ർ​യ ഇ​ഹാ​ബ് ബ​ഖീ​ത്, ക്ലാ​സ് ര​ണ്ട്: അ​വാ​ബ് ക​മാ​ൽ, മു​സ്ത​ഫ ഷം​സ് അ​ൽ​ദീ​ൻ, ചൈ​ത്ര​ശ്രീ അ​ദ്ദ, ക്ലാ​സ് മൂ​ന്ന്: ഇ​ഫ്തി​ഖാ​ർ ഇ​സ്‍ലാം ഇ​ഫാ​സ്, സി​യ അ​ഫ്ഷാ​ൻ, ക്ലാ​സ് നാ​ല്: റൂ​ഫ​സ് ബ്ലെ​സ​ൺ കോ​ഷി, പ​ത്തോ​ക്കോ​ട്ട ധാ​ത്രി റെ​ഡ്ഡി, അ​ണ്ട​ർ-12: മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ജ്ജാ​ദ്, ഇ​ൻ​യ റി​ഷാ​ദ് , ഷെ​സാ​ന പി.​എ​സ്., അ​ണ്ട​ർ-14: അ​യ്യാ​ഷ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ്, ശി​വ​ന്യ പ്ര​ശാ​ന്ത്, അ​ണ്ട​ർ-16: റ​കി​ൻ, ഡിം​പ്ൾ, അ​ണ്ട​ർ-19: യൂ​സു​ഫ് സ​ലാ​ഹ്, ഇ​സ്സ അ​ഷ്റ​ഫ്. ബ്ലൂ ​ഹൗ​സ് ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ട്രോ​ഫി നേ​ടി. റെ​ഡ് ഹൗ​സ് റ​ണ്ണ​ർ-​അ​പ്പാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indian schoolathletic meetorganized
    News Summary - Indian School Sur Athletic Meet organized
    Similar News
    Next Story
    X