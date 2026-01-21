Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 12:26 PM IST

    ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ സൂർ വാർഷികാഘോഷം

    ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ടി​യ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ശി​വ​ന്യ പ്ര​ശാ​ന്തി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു
    ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ സൂർ വാർഷികാഘോഷം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സൂ​റി​ന്റെ 37ാം ​വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    സൂ​ർ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സൂ​റി​ന്റെ 37 ാം ​വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷ​പൂ​ർ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പു​തു​താ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള മ​ൾ​ട്ടി​പ​ർ​പ്പ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സി ​പ്രൈ​ഡ് സി.​ഇ.​ഒ​യും സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ സേ​ട്ട് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ടേ​ഴ്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സൂ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജു​മാ​യ കൃ​ഷ്ണേ​ന്ദു എ​സ് വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​രാം​കു​മാ​ർ ല​ക്ഷ്മി നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​ബീ​ബ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ആ​ൻ​ഡ് പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് സ​ബ്-​ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ എ.​വി, ഗ്രീ​വ​ൻ​സ് സ​ബ്-​ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്ര​മോ​ദ് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​എ​സ്. ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ പു​രോ​ഗ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​മാ​ണ് സ്കൂ​ളി​ന്റെ സ്ഥി​ര​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ സേ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് ഓ​ഫ് ദ ​ഇ​യ​ർ പു​ര​സ്കാ​രം പ്ല​സ് ടു ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ ഇ​ഷാ​ന്ത് കു​മാ​റി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ ഗാ​നം ര​ചി​ച്ച അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ഡോ. ​പ്ര​ദീ​പ് ആ​ർ.​വി, സം​ഗീ​തം ഒ​രു​ക്കി​യ ബി. ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. ഹെ​യ​ർ ബ​ൺ ചു​റ്റി ഹൂ​ലാ​ഹൂ​പ് ചെ​യ്ത് റോ​ള​ർ സ്കേ​റ്റി​ങ് ന​ട​ത്തി ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ശി​വ​ന്യ പ്ര​ശാ​ന്തി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ, മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് സി.​എ​സ്.​ആ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സൂ​റി​ന് എ​ട്ട് പു​തി​യ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ‘തേ​ജോ​മ​യ’ നൃ​ത്തം അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഹെ​ഡ്ബോ​യ് ഇ​ശാ​ന്ത് കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഹെ​ഡ് ഗേ​ൾ ജ​ന​കി അ​നീ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

