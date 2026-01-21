Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    21 Jan 2026 12:18 PM IST
    Updated On
    21 Jan 2026 12:18 PM IST

    ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ സീബിൽ പാരന്റ്സ് സ്പോർട്സ് ഫെസ്റ്റ്

    ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ സീബിൽ പാരന്റ്സ് സ്പോർട്സ് ഫെസ്റ്റ്
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ൽ സീ​ബി​ൽ പാ​ര​ന്റ്സ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന വോ​ളി​ബാ​ൾ മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ൽ സീ​ബി​ൽ പാ​ര​ന്റ്സ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫു​ട്ബാ​ൾ, ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ, ത്രോ​ബാ​ൾ, വോ​ളി​ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന​ത്.

    സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ശാ​ന്ത് സു​കു​മാ​ര​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. സ്​​പോ​ർ​ട്സ് വി​ഭാ​ഗം ഹെ​ഡ് ഡോ. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് തേ​വ​ർ തൊ​ടി, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ക​മ്മി​റ്റി ഹെ​ഡ് മു​നീ​ർ ടി.​പി, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ല​ക്സ് സി. ​ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യം പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു.

    ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ല്ലാ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മി​ക​ച്ച പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ ഗെ​യി​മ​ർ എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. സോ​ക്ക​ർ ഡാ​ഡ് റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് അ​പ്പാ​യി. ത്രോ​ബോ​ളി​ലും ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ളി​ലും സിം​ഗ പെ​ൺ​ക​ൾ കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. യ​ഥാ​ക്ര​മം റോ​ക്ക്സ്റ്റാ​ർ മോം​സ്, ക​റേ​ജ​സ് ക്വീ​ൻ ടീ​മു​ക​ൾ ര​ണ്ടാ​മ​തെ​ത്തി. വോ​ളി​ബാ​ളി​ൽ വോ​ളി സ്മാ​​ഷേ​ഴ്സ് എ ​കി​രീ​ടം നേ​ടി. ഇ​സാ​സ് സ്മാ​ഷേ​ഴ്സ് റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് അ​പ്പാ​യി. സു​ശാ​ന്ത് സു​കു​മാ​ര​ൻ ഡോ. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് തേ​വ​ർ തൊ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ ട്രോ​ഫി​ക​ൾ, മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ, സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    Indian School Sibil Parents Sports Fest
