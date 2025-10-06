Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ...
    Oman
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 12:23 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സ​യ​ൻ​സ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ഇ​ന്നോ​വേ​ഷ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബൗ​ഷ​റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    17, 18 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സ​യ​ൻ​സ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ഇ​ന്നോ​വേ​ഷ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബൗ​ഷ​റി​ൽ
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ​യ​ൻ​സ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ഇ​ന്നോ​വേ​ഷ​ന് (സ്റ്റാ​യി) ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബൗ​ഷ​ർ വേ​ദി​യാ​കും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17, 18 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. ശാ​സ്ത്ര​വും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും ന​വീ​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും സം​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന കു​ഞ്ഞു​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മ​വേ​ദി​യാ​കും പ​രി​പാ​ടി. ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്‌​ട്ര സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ല്ലാ​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ലെ ജി​ജ്ഞാ​സ ഉ​ണ​ർ​ത്താ​നും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധ​മു​ള്ള ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ന​ൽ​കാ​നു​മാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘ശാ​സ്ത്രം ഉ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​കു​ന്നു, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യു​ന്നു, ന​വീ​ക​ര​ണം പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ്റ്റാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ‘സ്റ്റാ​യി’ എ​ന്ന​തും പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ല്യ​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ ഒ​രു ലോ​കം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​ഗോ​ള​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദ​ശ​ക​ത്തി​ൽ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഭാ​വ​ന​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വേ​ദി​യാ​ണ് ‘സ്റ്റാ​യി’ എ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​യ്യി​ദ് സ​ൽ​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ത്സ​ര​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും സി​ഗ്നേ​ച്ച​ർ ഇ​വ​ന്റു​ക​ളും താ​ഴെ പ​റ​യും വി​ധ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ലെ​വ​ൽ (ഗ്രേ​ഡു​ക​ൾ 1-2):

    -സൈ​ടെ​ക്നോ​വ ഇ​ൻ മി-​പ്ര​ശ്ച​ന്ന വേ​ഷം, ഷോ-​ആ​ൻ​ഡ്-​ടെ​ൽ, മി​നി-​ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ശാ​സ്ത്ര​ത്തെ​യും ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള ര​സ​ക​ര​മാ​യ അ​വ​ത​ര​ണം

    പ്രി​പ്പ​റേ​റ്റ​റി ലെ​വ​ൽ (ഗ്രേ​ഡു​ക​ൾ 3-5):

    സൈ​ടെ​ക്നോ​വ ക്രോ​സ്‌​വേ​ഡ്-​പ​ദാ​വ​ലി, പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​രം, ആ​ദ്യ​കാ​ല ശാ​സ്ത്ര ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ന്നി​യു​ള്ള ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് ച​ല​ഞ്ച്

    മി​ഡി​ൽ ലെ​വ​ൽ (6-8 ഗ്രേ​ഡു​ക​ൾ):

    ആ​നി​മേ​റ്റ്-​എ-​സ്റ്റോ​റി ച​ല​ഞ്ച്-​ക്ലൈ​മ​റ്റ് ആ​ക്ഷ​ൻ, റെ​സ്പോ​ൺ​സി​ബി​ൾ ക​ൺ​സം​പ്ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള കോ​ഡി​ങ്ങും അ​നി​മേ​ഷ​നും. ബി​ൽ​ഡ്-​എ-​ബോ​ട്ട് അ​രീ​ന​യു​മാ​യി (ഇ​ന്നോ​വേ​ഷ​ൻ & ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ) യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് ‘റോ​ബോ​ട്ട്സ് ഫോ​ർ എ ​ബെ​റ്റ​ർ വേ​ൾ​ഡ്’ എ​ന്ന തീം ​അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ് ച​ല​ഞ്ച്. ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ലാ​ബ്സ് എ​ക്സ്പോ-​ഭാ​വി​യി​ലെ ഊ​ർ​ജം, മാ​ലി​ന്യ​നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം, എ​ഡ്ടെ​ക്, ദു​ര​ന്ത​സ​ന്ന​ദ്ധ​ത, സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ.

    സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ലെ​വ​ൽ (9-12 ഗ്രേ​ഡു​ക​ൾ):

    ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ലാ​ബ്‌​സ് എ​ക്‌​സ്‌​പോ-​സു​സ്ഥി​ര ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ, ശു​ദ്ധ​മാ​യ ഊ​ർ​ജം, സ്മാ​ർ​ട്ട് പോ​ഷ​കാ​ഹാ​രം, പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ഗ​താ​ഗ​തം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യു​ള്ള നൂ​ത​ന ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ. ഇ​ന്നൊ​വേ​റ്റ് എ​ക്സ്: സൈ​ടെ​ക്-​ബി​സി​ന​സ് ഫ്യൂ​ഷ​ൻ-​ശാ​സ്ത്ര​ത്തെ ബി​സി​ന​സു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​രം​ഭ​ക പി​ച്ചു​ക​ൾ

    യൂ​നി​സ​ൺ അ​ൺ​ബൗ​ണ്ട് (ഗ്രേ​ഡു​ക​ൾ 6-12): എ​ല​മെ​ന്റ്സ് എ​ലൈ​വ്: സ​യ​ൻ​സ് ഓ​ൺ സ്റ്റേ​ജ്-​സം​ഗീ​തം, നൃ​ത്തം, നാ​ട​കം, ത​ത്സ​മ​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ക​ല​ക​ളെ ശാ​സ്ത്ര​വു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ക്രോ​സ്-​സ്കൂ​ൾ ഇ​വ​ന്റ്: സൈ ​ടെ​ക്നോ​വ ക്വി​സ്-​ശാ​സ്ത്രീ​യ അ​റി​വ്, സാ​ങ്കേ​തി​ക സാ​ക്ഷ​ര​ത, നൂ​ത​ന ചി​ന്ത എ​ന്നി​വ പ​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും​പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indian schoolOman NewsBowshergulf news malayalam
    News Summary - Indian School Science Technology Innovation Indian School in Bowsher
    Similar News
    Next Story
    X