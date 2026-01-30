Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ...
    Oman
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 2:20 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 2:20 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ല​ദ്ദ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ല​ദ്ദ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ല​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ഷാ​ഹി ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നീ​സ് എം.​ഡി എം.​എ.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്റ​ഫ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​ണ​ർ

    സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ല​ദ്ദ​യി​ൽ നി​റ​പ്പ​കി​ട്ടാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ചൈ​ത​ന്യ​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ദേ​ശ​ഭ​ക്തി നി​റ​ഞ്ഞ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി​യും ഷാ​ഹി ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നീ​സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ എം.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്റ​ഫ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​ടി. മു​സ്ത​ഫ, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​നാ​ല​പ​നം, മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റ് എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. സ്കൂ​ൾ ഹെ​ഡ്ബോ​യ്, ഹെ​ഡ് ഗേ​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക്ക് ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​ണ​ർ ന​ൽ​കി. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ലീ​ന ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ കു​റി​ച്ചും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം, ഐ​ക്യം, ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം എ​ന്നീ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ കു​റി​ച്ചും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ളു​ടെ ത്യാ​ഗ​ത്തെ കു​റി​ച്ചും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. രാ​ഷ്ട്ര​പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ പു​തു​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ കു​റി​ച്ചും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ല്ല സം​ഭാ​വ​

    ന​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, സ്കി​റ്റ്, ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക്ക് എ​സ്.​എം.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​ടി. മു​സ്ത​ഫ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘ക​ലാ​സം​ഗ​മം’ ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഇ​ന്റ​ർ ഹൗ​സ് സ്​​പോ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗെ​യിം​സ് കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​ക​ളും മെ​ഡ​ലു​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Indian School Muladhara Republic Day Celebration
    Similar News
    Next Story
    X