Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ...
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 12:13 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ല​ദ്ദ 35ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ല​ദ്ദ 35ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ല​ദ്ദ​യു​ടെ 35 മ​ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ല​ദ്ദ​യു​ടെ 35ാ മ​ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഫെ​സ്റ്റി​ൽ തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ താ​രി​ഖ് ബി​ൻ നാ​സ​ർ അ​ൽ ഹ​സാ​രി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യും മ​ക്ക ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​പി മ​മ്മൂ​ട്ടി വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യു​മാ​യി.

    കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ വാ​യ​നാ​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ദി​ന​പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ സം​രം​ഭ​മാ​യ ‘കാ​മ്പ​സ് ലൈ​റ്റ്’ പ​ദ്ധ​തി നൂ​ർ ഗ​സ​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സ്കൂ​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ര​ണ്ടാം ദി​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ മു​സ​ന്ന വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി വാ​ലി ഷെ​യ്ക്ക് എ​ൻ​ജി​നി​യ​ർ ഹി​ലാ​ൽ ബി​ൻ ഖ​ൽ​ഫാ​ൻ ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഷു​ഐ​ലി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ് നി​ധീ​ഷ്കു​മാ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​സ്.​എം.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​ടി മു​സ്ത​ഫ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സ്കൂ​ളി​ന്റെ 35 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര​യെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സു​വ​നീ​ർ മെ​മ്മോ​റി​യ‘35 ഐ.​എ​സ്.​എം.​എ​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. സി​ബി​എ​സ്ഇ 10,12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ കോ​മേ​ഴ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ അ​ൽ​ഫി​യ അ​ഷ്റ​ഫി​ന് അ​ൽ​ഹൊ​സ്‌​നി ആ​ൻ​ഡ് പാ​ർ​ട്ണേ​ഴ്സ് ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​ഷ്പ്രൈ​സ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി കൈ​മാ​റി. നൂ​ർ ഗ​സ​ൽ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹ​സ്‌​ലി​ൻ സ​ലീം, എ​സ്.​എം.​സി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​ത്യു വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി.

    ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​ടി മു​സ്ത​ഫ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ലീ​ന ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സ്കൂ​ളി​ൽ 10 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, അ​ന​ധ്യാ​പ​ക​ർ, മി​ക​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, 100% അ​റ്റ​ൻ​ഡ​ൻ​സ് നേ​ടി​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Indian School Muladhara celebrates its 35th anniversary
    Similar News
    Next Story
    X