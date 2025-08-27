Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഖസബിൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 10:06 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 10:06 PM IST

    ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഖസബിൽ അംബാസഡർക്ക് വരവേൽപ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    kasab school
    cancel
    camera_alt

    ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഖസബിൽ അംബാസഡർ ജി. വി. ശ്രീനിവാസിന് നൽകിയ സ്വീകരണം

    ഖസബ്: ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ജി. വി. ശ്രീനിവാസ് ഖസബിലെ ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ സന്ദർശിച്ചു. സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റി (എസ്.എം.സി), പ്രിൻസിപ്പൽ, അധ്യാപകർ, വിദ്യാർഥികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ എന്നിവർ വരവേറ്റു. സ്കൂളിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനവും അംബാസഡർ നിർവഹിച്ചു. അക്കാദമിക മികവും സമഗ്രവികസനവും വളർത്തുന്നതിൽ സ്കൂ‌ൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെയും അധ്യാപകരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമങ്ങളെ അംബാസഡർ അഭിനന്ദിച്ചു.

    സ്കൂ‌ൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ബിന്ദു സജി സ്കൂളിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും വിശദീകരിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളോടും രക്ഷിതാക്കളോടും സംവദിച്ച അംബാസഡർ വിദ്യാഭ്യാസത്തന്റെ പ്രാധാന്യവും അത് ഭാവി തലമുറയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലെ പങ്കും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. . വിദ്യാർഥികളുടെ വർണാഭമായ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി.എസ്.എം.സി ട്രഷററും അക്കാദമിക് ചെയർമാനുമായ അബ്ദുല്ല തളങ്കരയുടെ സ്വാഗതവും പ്രസിഡൻ്റ് കെ.പി.യാസിർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. .എസ് എം.സി കൺവീനർ ഷണ്മുഖം, അംഗങ്ങളായ അഖിൽ, മജീദ്, സീനയ്യ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indian schoolOman NewsambassadorKhasab
    News Summary - Indian School Khasab welcomes ambassador
    Similar News
    Next Story
    X