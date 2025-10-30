Begin typing your search above and press return to search.
    30 Oct 2025 10:52 AM IST
    30 Oct 2025 10:52 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഖ​സ​ബി​ന് സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ അം​ഗീ​കാ​രം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഖ​സ​ബി​ന് സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ അം​ഗീ​കാ​രം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ‌​ൾ ഖ​സ​ബി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ‌​ൾ ഖ​സ​ബി​ന് സെ​ക്ക​ന്റ​റി ത​ല സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ഡ​ൽ​ഹി അം​ഗീ​കാ​രം. വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​നു​മോ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ട്ര​ഷ​റ​റും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ചെ​യ​റു​മാ​യ അ​ബ്‌​ദു​ല്ല ത​ള​ങ്ക​ര സം​സാ​രി​ച്ചു. ക​ല​യും സൃ​ഷ്ടി​പ്ര​തി​ഭ​യും നി​റ​ഞ്ഞ ‘ഓ​റ 2025’ ആ​ർ​ട്ട് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന അ​തി​ഥി​യാ​യി യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഓ​ഫ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് അ​പ്ലൈ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ​സ് മു​സ​ന്ദം അ​സി. വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഷാ​ഹി​രി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ബി​ന്ദു സ​ജി, മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് യാ​സി​ർ കെ.​പി, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​ൺ​മു​ഖം, എ​സ്.​എം.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മ​ജീ​ദ്, അ​ഖി​ൽ, സീ​ന​യ്യ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. ഹെ​ഡ് ഗേ​ൾ അ​ബി​ജ ബി​നു കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഹെ​ഡ് ബോ​യ് ഫ​റൈ​ദോ​ൺ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Indian School Khasab gets CBSE approval
