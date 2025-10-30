ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഖസബിന് സി.ബി.എസ്.ഇ അംഗീകാരംtext_fields
മസ്കത്ത്: ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഖസബിന് സെക്കന്ററി തല സി.ബി.എസ്.ഇ ഡൽഹി അംഗീകാരം. വാർഷികാഘോഷത്തിൽ നടന്ന അനുമോദനത്തിൽ ട്രഷററും അക്കാദമിക് ചെയറുമായ അബ്ദുല്ല തളങ്കര സംസാരിച്ചു. കലയും സൃഷ്ടിപ്രതിഭയും നിറഞ്ഞ ‘ഓറ 2025’ ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷത്തിൽ പ്രധാന അതിഥിയായി യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് സയൻസസ് മുസന്ദം അസി. വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. അഹ്മദ് അൽ ഷാഹിരി പങ്കെടുത്തു.
പ്രിൻസിപ്പൽ ബിന്ദു സജി, മാനേജ്മെൻറ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻറ് യാസിർ കെ.പി, കൺവീനർ ഷൺമുഖം, എസ്.എം.സി അംഗങ്ങളായ മജീദ്, അഖിൽ, സീനയ്യ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായി. ഹെഡ് ഗേൾ അബിജ ബിനു കുമാർ സ്വാഗതവും ഹെഡ് ബോയ് ഫറൈദോൺ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
