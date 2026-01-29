Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഇ​ബ്രി റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഇ​ബ്രി റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഇ​ബ്രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ഇ​ബ്രി: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77 മ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഇ​ബ്രി​യി​ൽ ദേ​ശ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നി​റ​വി​ൽ വ​ർ​ണ​ശ​ബ​ള​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ ക്വ​യ​ർ ടീ​മി​ൻ്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ , ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ ഗാ​ന​ത്തോ​ട് കൂ​ടി പ​രി​പാ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വ​ർ​ണ​ശ​ബ​ള​മാ​യ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന പ​രേ​ഡി​ന് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​എ​സ് .സു​രേ​ഷ് , എ​സ്.​എം.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ​ബ്നം ബീ​ഗം എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​ണ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. പ്രൈ​മ​റി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി നൃ​ത്തം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സ​ണ്ണി മാ​ത്യു സം​സാ​രി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ , എ​സ്.​എം.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മു​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ന​ക്ഷ​ത്രാ വി​ദ്യാ ഗി​രീ​ഷ് അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി. ന​ന്ദി​ത സ്വാ​ഗ​ത​വും വാ​ന്യ ജെ​യ്ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ധു​ര പ​ല​ഹാ​ര വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു.

