ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഇബ്രി റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷംtext_fields
ഇബ്രി: ഇന്ത്യയുടെ 77 മത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഇബ്രിയിൽ ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ നിറവിൽ വർണശബളമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു. സ്കൂൾ ക്വയർ ടീമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒമാൻ , ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ഗാനത്തോട് കൂടി പരിപാടി ആരംഭിച്ചു. വർണശബളമായ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിന് പ്രിൻസിപ്പൽ വി.എസ് .സുരേഷ് , എസ്.എം.സി പ്രസിഡന്റ് ശബ്നം ബീഗം എന്നിവർ ചേർന്ന് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ സ്വീകരിച്ചു. പ്രൈമറി വിദ്യാർഥികളുടെ ദേശഭക്തി നൃത്തം ശ്രദ്ധേയമായി.
വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സണ്ണി മാത്യു സംസാരിച്ചു. സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ, രക്ഷിതാക്കൾ , എസ്.എം.സി അംഗങ്ങൾ, മുൻ അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. നക്ഷത്രാ വിദ്യാ ഗിരീഷ് അവതാരകയായി. നന്ദിത സ്വാഗതവും വാന്യ ജെയ്ൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. മധുര പലഹാര വിതരണവും നടന്നു.
