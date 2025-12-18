Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 18 Dec 2025 10:50 AM IST
    date_range 18 Dec 2025 10:50 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഇ​ബ്രി വാ​ർ​ഷി​ക കാ​യി​ക​മേ​ള സ​മാ​പി​ച്ചു

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഇ​ബ്രി വാ​ർ​ഷി​ക കാ​യി​ക​മേ​ള സ​മാ​പി​ച്ചു
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഇ​ബ്രി​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക കാ​യി​ക​മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഇ​ബ്രി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഇ​ബ്രി​യു​ടെ 37ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക കാ​യി​ക​മേ​ള സ്കൂ​ൾ മൈ​താ​ന​ത്ത് സ​മാ​പി​ച്ചു. ഒ​മാ​ൻ രാ​ജ​കീ​യ​ഗാ​ന​ത്തോ​ടെ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ഗാ​ന​ത്തോ​ടെ​യും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.

    അ​ൽ ദാ​ഹി​റ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ജ​ന​റ​ലി​ലെ സ്കൂ​ൾ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി ത​ല​വ​ൻ മി​സ്റ്റ​ർ ഫ​ഹ​ദ് സാ​ലിം സു​ലൈ​യം അ​ൽ യാ​ക്കൂ​ബി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫു​ട്ബോ​ൾ റ​ഫ​റി മ​ഹ്മൂ​ദ് സാ​ലിം സ​ഈ​ദ് അ​ൽ മു​ജ്രാ​ഫി വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യി പ്രാ​വു​ക​ളെ പ​റ​ത്തി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി കാ​യി​ക​മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് സ്കൂ​ളി​ന്റെ ചി​ര​കാ​ല സ്വ​പ്ന​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത പു​ൽ​മൈ​താ​നം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യും വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. നാ​ലു ഹൗ​സു​ക​ളു​ടെ​യും മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റി​നെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്തു.

    സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷൊ​യി​ബ് അ​ബ്ബാ​സ് കാ​യി​ക പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. സ്കൂ​ൾ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മി​സ് സൈ​ന ഫാ​ത്തി​മ കൈ​മാ​റി​യ കാ​യി​ക ദീ​പ​ശി​ഖ, ഹെ​ഡ് ബോ​യ്, ഹെ​ഡ് ഗേ​ൾ, ഹൗ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ന്മാ​ർ വ​ഴി സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്യാ​പ്റ്റ​നി​ലെ​ത്തി ഒ​ളി​മ്പി​ക് ജ്വാ​ല തെ​ളി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് മി​സി​സ് ഷ​ബ്നം ബീ​ഗം, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​എ​സ്. സു​രേ​ഷ്, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സ​ണ്ണി മാ​ത്യു, അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡൊ​മി​നി​ക് വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

