Madhyamam
    18 Oct 2025 9:48 AM IST
    18 Oct 2025 9:48 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സ​ലാ​ല ബീ​ച്ച്‌ ശു​ചീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സ​ലാ​ല ബീ​ച്ച്‌ ശു​ചീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സ​ലാ​ല വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ​ലാ​ല​യി​ൽ ബീ​ച്ച്‌ ശു​ചീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    സ​ലാ​ല : ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സ​ലാ​ല​യി​ലെ എ​ച്ച്‌.​എ​സ്‌.​സി ക്ല​ബ്ബും, എ​ക്കോ ക്ല​ബും ചേ​ർ​ന്ന് ദോ​ഫാ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്‌ ദാ​രീ​സ്‌ ബീ​ച്ച്‌ ശു​ചീ​ക​രി​ച്ചു. ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി ബോ​ധ​വും സേ​വ​ന മ​നോ​ഭാ​വ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം.

    സ​ബ്‌ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ഷാ​ജി പി. ​ശ്രീ​ധ​ർ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ന്നെ ശു​ചി​ത്വ ശീ​ലം അ​ഭ്യ​സി​ച്ച്‌ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും പ​രി​സ്ഥി​തി സ​ര​ക്ഷ​ണ​വും സാ​ധ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഗ​സാ​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ക്ലീ​നി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്‌. വൈ​കീ​ട്ട്‌ ന​ട​ന്ന ശു​ചീ​ക​ര​ണ യ​ജ്ഞ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മ​മ്മി​ക്കു​ട്ടി, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​വി​പി​ൻ ദാ​സ്‌, സാ​മൂ​ഹ്യ​ശാ​സ്ത്ര വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​ത്യ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    X