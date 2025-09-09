Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    9 Sept 2025 10:33 AM IST
    9 Sept 2025 10:33 AM IST

    വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ല​ദ്ദ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ല​ദ്ദ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ല​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    മു​ല​ദ്ദ: മു​ല​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ വ​ർ​ണ​ശ​ബ​ള​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ന​ത് സം​സ്കാ​ര​വും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്കൂ​ൾ അ​ങ്ക​ണം സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ചു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് ക​ല​യു​ടെ​യും സ​ർ​ഗാത്മ​ക​ത​യു​ടെ​യും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ സ​മ്മേ​ള​ന​മൊ​രു​ക്കി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ചേ​ർ​ന്ന് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പൂ​ക്ക​ളം ഒ​രു​ക്കി. പു​ലി​ക​ളി, വ​ള്ളം​ക​ളി, തി​രു​വാ​തി​ര​ക​ളി, നാ​ടോ​ടി​നൃ​ത്തം, പ്ര​സം​ഗം, ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പു​ലി​ക​ളി കാ​ണി​ക​ളെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി. വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ടി​ന്റെ താ​ള​ത്തി​നൊ​ത്ത് കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വ​ള്ളം​ക​ളി ഏ​വ​രെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ന​ത് വ​സ്ത്ര​മാ​യ ക​സ​വ് സാ​രി​യു​ടു​ത്ത് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച തി​രു​വാ​തി​ര​ക​ളി പ​രി​പാ​ടി​ക്കാ​കെ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​നോ​ഹാ​രി​ത ന​ൽ​കി. അ​ഞ്ചും ആ​റും ക്ലാ​സ്സി​ലെ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ നാ​ടോ​ടി നൃ​ത്തം സ​ദ​സ്യ​രു​ടെ മ​നം ക​വ​ർ​ന്നു.

    പ​ത്താം​ക്ലാ​സി​ലെ ആ​ർ​ഷ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, ഇ​ഷാ​നി ഇം​തി​ഹാ​സ്, വൈ​ഗ സു​നി​ൽ എ​ന്നീ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ൾ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് കേ​ര​ളീ​യ ജീ​വി​ത​വു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​വി​ധ ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ളെ കു​റി​ച്ചും സ​മ​കാ​ലി​ക ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും സം​സാ​രി​ച്ചു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ലീ​ന ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്കാ​രം, പാ​ര​മ്പ​ര്യം, ഐ​ക്യം, സ​മ​ത്വം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​ഗ​മ​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യു​ക​യും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഓ​ണാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ക​യും ചെ​യ്‌​തു. പ​തി​നൊ​ന്നാം ക്ലാ​സ്സി​ലെ ശ്രേ​യ​ശി​വ​റാം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

