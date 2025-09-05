Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ര​ള​യ​ഫ​ണ്ട് വ​ക​മാ​റ്റി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ നീ​ക്കം

    പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ന് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​ഹാ​പ്ര​ള​യ​ത്തി​ൽ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ കേ​ര​ള​ത്തെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​കളി​ൽ നി​ന്ന് പി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത തു​ക വ​ക മാ​റ്റി​ച്ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ.

    2019ൽ ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ മ​ഹാ​പ്ര​ള​യ​ത്തി​ന്റെ കെ​ടു​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​രു കൈ​ത്താ​ങ്ങ്‌ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് തു​ക ശേ​ഖ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​യ്യി​ദ് സ​ൽ​മാ​നെ നേ​രി​ൽ​ക്ക​ണ്ട് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മ​റി​യി​ക്കു​ക​യും പ്ര​സ്തു​ത വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നി​വേ​ദ​നം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.ഒ​മാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ്ബ് ആ​ണ് പ്ര​ള​യ​ഫ​ണ്ട് ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ നി​ധി​യി​ലേ​ക്ക് ഈ ​തു​ക അ​യ​ച്ചു കൊ​ടു​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു പ​ദ്ധ​തി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​നി​റ്റി​യു​ടെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ശേ​ഖ​രി​ച്ച പ്ര​ള​യ ഫ​ണ്ടി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബോ​ർ​ഡും അ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കു​റ​ച്ചു കാ​ല​താ​മ​സ​മു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ നി​ധി​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഫ​ണ്ട് അ​യ​ച്ച​പ്പോ​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പി​രി​ച്ച തു​ക സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ്ബി​ന് കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ൽ അ​ന്ന് ബോ​ർ​ഡി​ന് വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ സ്‌​കൂ​ൾ ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഈ ​വി​ഷ​യം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് പി​രി​ച്ച ഫ​ണ്ട് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കാ​നെ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ​യാ​ണ് പു​തി​യ ചെ​യ​ർ​മാ​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ബോ​ർ​ഡ് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​സ്തു​ത തു​ക ബോ​ർ​ഡു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റു കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വ​ക​യി​രു​ത്തി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ ന​ട​ന്നു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നു കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്.

    പ്ര​ള​യ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഷ്ട​ത​യ​നു​ഭ​വി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ത​ങ്ങ​ളാ​ൽ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് ക​ടു​ത്ത അ​നീ​തി​യാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ബോ​ർ​ഡ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി സം​ഭ​വി​ച്ച പ്ര​ള​യ​ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​ത്താ​ണ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്, വി​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്നും സ്വ​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്നും ല​ഭ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ മു​ട​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ ബോ​ർ​ഡി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും ദേ​ശ​വി​രു​ദ്ധ​നി​ല കൈ​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ള​യ ഫ​ണ്ട്, പ്ര​ള​യ​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കു​ള്ള​താ​ണ് എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു ത​ന്നെ​യാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച നി​രാ​ശാ​ജ​ന​ക​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ബോ​ർ​ഡ​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു നി​ന്നും അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ട് ഉ​ണ്ടാ​കാ​ത്ത പ​ക്ഷം സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കു​മെ​ന്നും കെ.​വി. വി​ജ​യ​ൻ,അ​നു ച​ന്ദ്ര​ൻ, കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ,ബി​ജോ​യ്‌, ദി​നേ​ശ് ബാ​ബു, ഗ​ണേ​ഷ്, ജി​നു, സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

