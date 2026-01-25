Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 12:09 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 12:09 PM IST

    വേ​ന​ല​വ​ധി വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച ന​ട​പ​ടി; ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​ക്ക് പ​രാ​തി​യു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യ അ​വ​ധി ന​യം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യം
    വേ​ന​ല​വ​ധി വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച ന​ട​പ​ടി; ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​ക്ക് പ​രാ​തി​യു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും
    മ​സ്ക​ത്ത്: വാ​ർ​ഷി​ക അ​വ​ധി​യു​ടെ സ​മ​യം മാ​റ്റു​ക​യും അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബോ​ർ​ഡ് തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​രു​ന്നു. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലേ​ക്ക് ഇ-​മെ​യി​ൽ അ​യ​ച്ചു. ഡോ. ​സ​ജി ഉ​തു​പ്പാ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ്

    ഇ-​മെ​യി​ൽ വ​ഴി പ​രാ​തി അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്തി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ ഈ ​പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള മാ​റ്റ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ഒ​രു ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​ഠ​ന​മോ വി​ദ​ഗ്ധ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മോ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഇ-​മെ​യി​ൽ പ​രാ​തി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​രോ​പ​ണം.

    പു​തു​ക്കി​യ തീ​രു​മാ​നം പ്ര​കാ​രം, സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ജൂ​ലൈ ആ​ദ്യ വാ​ര​ത്തി​ൽ തു​റ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന​ത് ഒ​മാ​നി​ലെ ക​ടു​ത്ത വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കാ​തെ​യാ​ണെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ജൂ​ലൈ മാ​സ​ത്തി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ത്യ​ന്തം ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ശാ​രീ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ പ​ഠ​ന സ​മ്മ​ർ​ദം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മ​തി​യാ​യ വി​ശ്ര​മ​വും പു​നഃ​ശ​ക്തീ​ക​ര​ണ​വും അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും, അ​വ​ധി കു​റ​ച്ച​ത് കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ക്ഷീ​ണം, ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​ക്കു​റ​വ് എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഇ​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ-​മെ​യി​ലി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​മാ​റ്റം വ​ലി​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും യാ​ത്ര ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ല​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​യെ കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, അ​വ​ധി സ​മ​യ​മാ​റ്റം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യ അ​വ​ധി ന​യം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലേ​ക്ക് ഇ-​മെ​യി​ൽ അ​യ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.​

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബോ​ർ​ഡി​ന് കീ​ഴി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 12 വ​രെ​യു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വേ​ന​ല​വ​ധി 40 ദി​വ​സ​മാ​യും മ​റ്റു ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലേ​ത് 50 ദി​വ​സ​മാ​യും സ്കൂ​ൾ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ അ​വ​ധി 40 ദി​വ​സ​മാ​യു​മാ​ണ് വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച​ത്. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം, ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള ബാ​ല​വാ​ടി​ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് ജൂ​ൺ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ ജൂ​ലൈ 20വ​രെ​യാ​ണ് വേ​ന​ല​വ​ധി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹൈ​സ്കൂ​ൾ, ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജൂ​ൺ 11 മു​ത​ൽ ജൂ​ലൈ 20 വ​രെ​യു​മാ​ണ് അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​അ​ക്കാ​ദ​മി​ക വ​ർ​ഷം ത​ന്നെ ധൃ​തി പി​ടി​ച്ച് അ​വ​ധി​യി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യ​ത് അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം ക​ണ​ക്കാ​ക്കി നേ​ര​ത്തെ വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ള​ട​ക്കം ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത നി​ര​വ​ധി ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​യാ​ണ് പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ​ത്.

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഈ ​മാ​റ്റ​മെ​ന്നാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബോ​ർ​ഡ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തേ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സി​ല​ബ​സ് പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന മ​റ്റു ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ പ​ഴ​യ അ​വ​ധി പാ​റ്റേ​ൺ ത​ന്നെ​യാ​ണ് തു​ട​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    106 സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ 55 ദി​വ​സ​മാ​ണ് വാ​ർ​ഷി​ക അ​വ​ധി. കു​വൈ​ത്തി​ൽ 60 ദി​വ​സ​വും ഖ​ത്ത​റി​ൽ 53 ദി​വ​സ​വും ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ 55 ദി​വ​സ​വും അ​വ​ധി ന​ൽ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ൽ മാ​ത്രം 40 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് ചു​രു​ക്കി​യ​ത്.

    X