Madhyamam
    Oman
    28 Jan 2026 9:31 AM IST
    28 Jan 2026 9:31 AM IST

    ദേ​ശ​സ്നേ​ഹം പ​ക​ർ​ന്ന് ഒ​മാ​നി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ചാ​ർ​ജ് ഡി ​അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് താ​വി​ഷി ബ​ഹാ​ൽ പാ​ണ്ഡേ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ദേ​ശ​സ്നേ​ഹം പ​ക​ർ​ന്ന് ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. അ​ഹിം​സ​യു​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ന്ദേ​ശം ലോ​ക​ത്തി​ന് പ​ക​ർ​ന്ന ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന് ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ചാ​ർ​ജ് ഡി ​അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് താ​വി​ഷി ബ​ഹാ​ൽ പാ​ണ്ഡേ മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പ്ര​തി​മ​യി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മ​സ്ക​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചാ​ർ​ജ് ഡി ​അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് വാ​യി​ച്ചു. പോ​ർ​ബ​ന്ത​ർ-​മ​സ്ക​ത്ത് ക​ന്നി​യാ​ത്ര വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ്.​വി കൗ​ണ്ടി​ന്യ പാ​യ്ക്ക​പ്പ​ലി​ന്റെ ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ വൈ. ​ഹേ​മ​ന്ത്, ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ വി​കാ​സ് ഷി​യോ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ഘോ​ഷാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ ദേ​ശോ​ൽ​സു​ക​മാ​ക്കി.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബൗ​ഷ​ർ

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബൗ​ഷ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്


    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബൗ​ഷ​റി​ൽ 77ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് മി​ഷ​ൻ ത​വി​ഷി ബെ​ഹ​ൽ പാ​ണ്ഡെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹ​ർ​ഷേ​ന്ദു ഷാ, ​ഐ.​എ​സ്.​ബി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ് ദാ​മോ​ദ​ർ ആ​ർ. കാ​ട്ടി, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വും സീ​നി​യ​ർ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലു​മാ​യ വി​നോ​ബ എം.​പി, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചീ​ഫ് ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ഗോ​കു​ൽ​ദാ​സ് വി. ​കെ, സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​ര​ൺ​ജീ​ത് സിം​ഗ് മാ​ത്താ​രു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​സ്ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ, ഗു​ബ്ര ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ, വാ​ദി ക​ബീ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ, ദ​ർ​സൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ, അ​ൽ സീ​ബ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ, ബൗ​ഷ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രു​ടെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റ് ന​ട​ന്നു. 200ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​ർ​ച്ചി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം ആ​ലാ​പ​നം, നൃ​ത്താ​വി​ഷ്കാ​രം എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ നി​സ്‍വ

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ നി​സ്‍വ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം


    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ നി​സ്‍വ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം വി​പു​ല​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഈ​ശ്വ​ര പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഗ്രീ​വ​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി അ​ധ്യ​ക്ഷ മ​ല​ർ​വി​ഴി അ​ര​വി​ന്ദ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം വാ​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളെ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചു​ള്ള ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, മൂ​കാ​ഭി​ന​യം, സ്കി​റ്റ് , വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ നൃ​ത്ത​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    മൂ​ർ​ജേ ദേ​വ് സ്വാ​ഗ​ത​വും മി​ർ​സ മാ​ഹി​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ബി​ജു മാ​ത്യു, അ​സി. വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഫ​ഹീം ഖാ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ഫ​യാ​സ് മു​ല്ല ഇ​ഖ്ബാ​ൽ, ഡോ. ​പ്ര​മോ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

