ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോ. മുസിരിസ് വാർഷികാഘോഷംtext_fields
സലാല: സലാലയിലെ മലയാളി ഡോക്ടർമാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ മുസിരിസ് വാർഷികാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇത്തിനിലെ ഫാം ഹൗസിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഡോ. ഗോപികുമാർ പി. ( ഐ.എം.എ കേരള ചാപ്റ്റർ) മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. ഐ.എം.എ ഓവർ സീസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഡോ. നൈജിൽ സംബന്ധിച്ചു.
ഐ.എം.എ. മുസിരിസ് ഭാരവാഹികളായ ഡോ. മുഹമ്മദ് ജാസിർ ,ഡോ. ജസീന, ഡോ. ഷമീർ ആലത്ത്, ഡോ. അജ്മൽ എന്നിവർ ചുമതലയേറ്റു. ഡോ. കെ. സനാതനൻ , ഡോ. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് , റൈഹാൻ അൻസാരി എന്നിവർക്ക് ഐ.എം.എ മുസിരിസിന്റെ ഉപഹാരം ചടങ്ങിൽ കൈമാറി. ഡോ. സൗമ്യ സനാതനന്റെ ലൈവ് മ്യൂസിക് ഷോയും അരങ്ങേറി. ഡോ. വിധു അശോക് പരിപാടി നിയന്ത്രിച്ചു. പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കൾ ഉൾപ്പടെ നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു.
