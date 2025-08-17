Begin typing your search above and press return to search.
    മൂവർണ ശോഭയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി, വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ബൗ​ഷ​റി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി

    മ​സ്​​ക​ത്ത്​: രാ​ജ്യം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നേ​ടി​യ​തി​ന്റെ ധീ​ര സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ പു​തു​ക്കി ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത്​ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്​​കൂ​ളു​ക​ളി​ലും വി​വി​ധ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു. പൊ​തു​അ​വ​ധി ദി​ന​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്​ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അം​ബാ​സ​ഡ​ർ

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലും സ്വാ​ശ്ര​യ​ത്വ​ത്തി​ലും ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​വും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വാ​യി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​വും ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​ത​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മ​റ്റും എം​ബ​സി​യി​ലെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    മ​സ്ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ വി​പു​ല​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്ഥാ​ന​പ​തി ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍സ് ബോ​ര്‍ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ടേ​ഴ്‌​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ സ​യി​ദ് സ​ല്‍മാ​ന്‍ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി. എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ ബോ​ര്‍ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍, സ്‌​കൂ​ള്‍ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍, മ​റ്റു അ​തി​ഥി​ക​ള്‍, ര​ക്ഷാ​ക​ര്‍ത്താ​ക്ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​ഐ.​എ​സ്.​എം ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് മി​ഷ​ന്‍ ത​വി​ഷി ബെ​ഹ​ല്‍ പാ​ണ്ഡെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ക​ലാ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    നി​സ്‍വ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ നി​സ്‍വ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​സു​നൈ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം അ​ദ്ദേ​ഹംം വാ​യി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ശാ​ന്ത​കു​മാ​ര്‍ ദാ​സ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ബി​ജു മാ​ത്യു, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഫ​ഹിം ഖാ​ൻ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ടാ​ബ്ലോ, സ്കി​റ്റ്, ഡാ​ൻ​സ്, വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലെ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഹെ​ഡ് ഗേ​ൾ അ​നാ​ഹി​ത മു​ഫീ​ദ് പു​ലാ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഹെ​ഡ് ബോ​യ് റി​ഹാ​ൻ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​സ്‍വ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഇ​ബ്രി: 79ാമ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം ഇ​ബ്രി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സ​മു​ചി​ത​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ ക്വ​യ​റി​ന്റെ ഒ​മാ​ൻ-​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ ഗാ​ന​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സി​യ മെ​റി​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സു​വൈ​രി​യ മു​ബ​ശ്ശി​റ ച​ട​ങ്ങ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെൻറ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ​ബ്നം ബീ​ഗം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റി​ന് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലും മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യും അ​ഭി​വാ​ദ്യം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​എ​സ്. സു​രേ​ഷ് വാ​യി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നൃ​ത്ത-​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, വ്യ​ത്യ​സ്ത ഭാ​ഷ​യി​ലു​ള്ള പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വും നാ​നാ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ത്വം എ​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ ത​ത്ത്വ​മു​യ​ർ​ത്തി പി​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി. ‘വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മ്പ്ര​ദാ​യം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നു മു​മ്പും ശേ​ഷ​വും’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ടാ​ബ്ലോ സ​ദ​സ്സി​ന് വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സ​ണ്ണി മാ​ത്യു ച​ട​ങ്ങി​ന് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ ഡൊ​മി​നി​ക്, സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെൻറ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. നി​യ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ബ്രി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ബൗ​ഷ​റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79-ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സ്‌​കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് കോ-​ക​രി​ക്കു​ല​ർ സ​ബ്-​ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ബാ​ലാ​ജി വെ​ങ്കി​ടേ​ഷ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. സ്‌​കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ര​മ്യ ദാ​മോ​ദ​ര​നും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഹെ​ഡ് ഗേ​ൾ സു​പ്രി​യ സാ​ഹു സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ- എ ​ഗ്ലോ​റി​യ​സ് ജേ​ണി എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വി​ഡി​യോ പ്ര​സ​ന്റേ​ഷ​നും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്രം, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം, നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ യാ​ത്ര​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ അ​വ​ത​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ-​എ ഗ്ലോ​റി​യ​സ് ജേ​ണി​യു​ടേ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന യാ​ത്ര​യി​ൽ നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​തി​ന്റെ ക​ഴി​വി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ പി ​സം​സാ​രി​ച്ചു. ചെ​ങ്കോ​ട്ട​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ത​ത്സ​മ​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. എ​ക്കോ​സ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​ഡി​പെൻറ​ൻ​സ്, ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ആ​ല​പി​ച്ച ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​ശ്രി​ത​മാ​യ ഏ​ക​താ കി ​ധു​ൻ - മെ​ല​ഡി ഓ​ഫ് യൂ​നി​റ്റി, രം​ഗീ​ലോ ഭാ​ര​ത് എ​ന്ന നൃ​ത്താ​വ​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​സ്ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മു​ല​ദ്ദ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ല​ദ്ദ​യി​ൽ 79ാമ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​വും സ്നേ​ഹ​വും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ളും പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ വി​ദ്യാ​ല​യം ത്രി​വ​ർ​ണ നി​റ​ത്താ​ൽ അ​ലം​കൃ​ത​മാ​യി. സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ് ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​അ​ജീ​ബ് പാ​ല​ക്ക​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഡോ. ​ഫ​ഹീം അ​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​സ്ത​ഫ നാ​യ്ക്ക​രി​മ്പി​ൽ, കെ.​പി. ഗൗ​തം എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ്കൂ​ൾ ബാ​ൻ​ഡ് സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ ‘ഫ്രീ​ഡം ബീ​റ്റ്‌​സ്’ പ​രേ​ഡോ​ടു​കൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ്കൂ​ൾ ഗാ​യ​ക​സം​ഘം ഒ​മാ​ന്റെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും ദേ​ശീ​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു, സ്കൂ​ൾ ക്യാ​പ്റ്റ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​ണ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ഡോ. ​അ​ജീ​ബ് പാ​ല​ക്ക​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ലീ​ന ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് സ​ദ​സ്സി​ന് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മ​ഹ​ത്താ​യ ഭൂ​ത​കാ​ലം, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​രം, സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, സ​മീ​പ​കാ​ല നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ശ്രീ​മ​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു​വി​ന്റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലെ പ്ര​സ​ക്ത ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വാ​യി​ച്ചു.

    മു​ല​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘എ ​ട്രി​ബ്യൂ​ട്ട് ടു ​ദി അ​ൺ​സ​ങ് ഹീ​റോ​സ്’ എ​ന്ന നൃ​ത്താ​വി​ഷ്കാ​രം വി​ത്യ​സ്ത അ​വ​ത​ര​ണ ശൈ​ലി​കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഈ​സ്റ്റ് ഇ​ന്ത്യ ക​മ്പ​നി​ക്കെ​തി​രെ ധീ​ര​മാ​യി പോ​രാ​ടി​യ അ​ല്ലൂ​രി സീ​താ​രാ​മ​ൻ- തെ​ല​ങ്കാ​ന, റാ​ണി ഗൈ​ഡ​ന​ലു- നാ​ഗാ​ലാ​ൻ​ഡ്, തി​രു​പ്പൂ​ർ കു​മ​ര​ൻ-​ത​മി​ഴ്നാ​ട്, മാ​തം​ഗ്ന​നി ഹ​സ്റ- പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ, ബി​ർ​സ മു​ണ്ട - ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ് എ​ന്നീ ധീ​ര​രാ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​രൂ​പ​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര ഗാ​ന​ത്തി​നൊ​ത്ത് സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച് അ​ത​ത് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്യു​ന്ന നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പ​മ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത് കാ​ണി​ക​ളി​ൽ ആ​ദ​ര​വും ദേ​ശ​സ്നേ​ഹ​വും ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​യി.

    മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ഡോ. ​അ​ജീ​ബ് പാ​ല​ക്ക​ൽ ത​ന്റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​വി​ക​രു​ടെ നി​സ്വാ​ർ​ഥ​വും ധീ​ര​വു​മാ​യ ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ന​മു​ക്ക് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​തി​നെ മാ​നി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ പ​തി​നൊ​ന്നാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള 35 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ആ​ല​പി​ച്ച ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​ത്തോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തി​ര​ശ്ശീ​ല വീ​ണു.

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ​ഗൂ​ബ്ര​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സു​മ​യ്യ ഖ​ലീ​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    ദേ​ശീ​യ ഗാ​ന​വും തു​ട​ർ​ന്ന് ‘മാ ​തു​ജെ സ​ലാം’ ഗാ​ന​വും ആ​ല​പി​ച്ചു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ഗാ​യ​ക​സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ‘യേ ​ദേ​ശ് മേ​രി ജാ​ൻ ഹേ’, ‘​ക​റേ​ജ് ടു ​ചേ​ഞ്ച്’ എ​ന്നീ ര​ണ്ട് ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​യെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ‘ദി ​റി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ’ എ​ന്ന സ്കി​റ്റ് അ​വ​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​നം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​വി​ധ തൊ​ഴി​ലു​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കി​നെ ഇ​ത് ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചു. അ​തു​വ​ഴി ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും സേ​വ​ന​വും വ​ഴി​യാ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പാ​പ്രി ഘോ​ഷ് ന​ട​ത്തി​യ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ​ഗൂ​ബ്ര​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം



