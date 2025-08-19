Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 9:10 AM IST

    വേ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    വേ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    വേ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി) ഒ​മാ​ന്‍ പ്രൊ​വി​ന്‍സി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: വേ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി) ഒ​മാ​ന്‍ പ്രൊ​വി​ന്‍സ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ത്യു സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫ്രാ​ന്‍സി​സ് ത​ല​ച്ചി​റ, ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ കെ.​കെ. ജോ​സ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ ടി.​കെ വി​ജ​യ​ന്‍, മി​ഡി​ല്‍ ഈ​സ്റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജീ​ജോ തോ​മ​സ്, വ​നി​താ ഫോ​റം ഷേ​ര്‍ലി മാ​ത്യു, റീ​ജ ജോ​സ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. ബി​നോ​യ് റാ​ഫേ​ല്‍ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ളെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക ഓ​രോ ത​ല​മു​റ​യു​ടെ​യും ക​ട​മ​യാ​ണെ​ന്ന് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:world malayali councilcelebratedIndian Independence Day
