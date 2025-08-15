Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 15 Aug 2025 2:10 PM IST
    date_range 15 Aug 2025 2:10 PM IST

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ നി​റ​വി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ പു​ല​ര്‍ച്ചെ 5.45ന് ​അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് പ​താ​ക ഉ​യ​ര്‍ത്തി
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​​ന്ത്ര്യദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കു കീ​ഴി​ലും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പൃ​ത​രാ​ണ്. ര​ക്ത​ദാ​ന, ആ​രോ​ഗ്യ ക്യാ​മ്പു​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.മ​സ്ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​ല​ര്‍ച്ച 5.45ന് ​അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് പ​താ​ക ഉ​യ​ര്‍ത്തും.

    രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ വാ​യി​ക്കും. എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ന്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ വ്യ​ത്യ​സ്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് എം​ബ​സി​യി​ല്‍ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തെ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത​വ​ര്‍ക്കാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ അ​വ​സ​രം. ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത​വ​ര്‍ 5.30ന് ​മു​മ്പാ​യി എം​ബ​സി പ​രി​സ​ര​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ചേ​ര​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    എം​ബ​സി​യി​ലെ ഉ​യ​ര്‍ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍, മ​റ്റു ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ര്‍, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളും രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍. പ്ര​ത്യേ​ക അ​സം​ബ്ലി​യും ന​ട​ക്കും. സ്‌​കൂ​ള്‍ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

