സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ നിറവിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾtext_fields
മസ്കത്ത്: ഇന്ത്യയുടെ 79ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിൽ ഒമാനിലെ ഇന്ത്യക്കാർ. വിവിധ സംഘടനകൾക്കു കീഴിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കും. മലയാളി സംഘടനകൾ ഇതിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാണ്. രക്തദാന, ആരോഗ്യ ക്യാമ്പുകളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.മസ്കത്ത് ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പുലര്ച്ച 5.45ന് അംബാസഡര് ജി.വി. ശ്രീനിവാസ് പതാക ഉയര്ത്തും.
രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദേശം അംബാസഡര് വായിക്കും. എക്സിബിഷന് ഉള്പ്പെടെ വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളാണ് എംബസിയില് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ രജിസ്റ്റര് ചെയ്തവര്ക്കാണ് പങ്കെടുക്കാന് അവസരം. രജിസ്റ്റര് ചെയ്തവര് 5.30ന് മുമ്പായി എംബസി പരിസരത്ത് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിവിധ ഇന്ത്യന് സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർഥികള് കലാപരിപാടികളും അവതരിപ്പിക്കും.
എംബസിയിലെ ഉയര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്, മറ്റു ജീവനക്കാര്, വിവിധ മേഖലയില് പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്ന ഇന്ത്യന് സമൂഹത്തിലെ പ്രമുഖര്, സാമൂഹിക പ്രവര്ത്തകര് എന്നിവര് ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കും.രാജ്യത്തെ മുഴുവന് ഇന്ത്യന് സ്കൂളുകളും രാവിലെയാണ് ആഘോഷ പരിപാടികള്. പ്രത്യേക അസംബ്ലിയും നടക്കും. സ്കൂള് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധികള് ഉള്പ്പെടെ പങ്കെടുക്കും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register