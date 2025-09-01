Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 11:36 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 11:36 AM IST

    സ​ഹ​മി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി ഓ​പ​ണ്‍ ഹൗ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    സു​ഹാ​ര്‍ ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​പ​ണ്‍ ഹൗ​സി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    സു​ഹാ​ര്‍: സ​ഹ​മി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി കോ​ണ്‍സു​ലാ​ര്‍ ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ന്നു. അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക്യാ​മ്പി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​ഹ​മി​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ അ​റ​ബ് ബാ​ങ്കി​ന് സ​മീ​പം പു​തു​താ​യി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സു​ഹാ​ര്‍ ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ ഹാ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക്യാ​മ്പ്.വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച ക്യാ​മ്പ് അ​ഞ്ചു​മ​ണി​വ​രെ തു​ട​ര്‍ന്നു. ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍, പാ​സ്‌​പോ​ര്‍ട്ട്, വി​സ, അ​റ്റ​സ്‌​റ്റേ​ഷ​ന്‍, കോ​ണ്‍സു​ലാ​ര്‍ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍, പ​രാ​തി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്ഥാ​ന​പ​തി ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​മാ​യും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി.

    നാ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്ന് ഒ​മാ​നി​ല്‍ എ​ത്തു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​രി​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം എ​ന്ന നി​ദേ​ശ​വും വി​സ ത​ട്ടി​പ്പി​ല്‍ അ​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചും വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍ മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് തു​ക ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ല​താ​മ​സം ഒ​ഴി​വാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും അം​ബാ​സ​ഡ​റു​ടെ മു​ന്നി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സ്‌​കൂ​ള്‍ ഫീ​സ് വ​ര്‍ധ​ന​യും സ​ഹം ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റേ​ണ്ടു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും ച​ര്‍ച്ച​യാ​യി.എ​ല്ലാ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഷിം​ന രാ​ജേ​ഷ് സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    ഓ​പ​ണ്‍ ഹൗ​സി​ല്‍ എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ കൂ​ടാ​തെ കെ.​വി. രാ​ജേ​ഷ്, അ​ശോ​ക​ന്‍ പ​ടി​പ്പു​ര, രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ താ​നൂ​ര്‍, മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ​ര്‍ ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍, എം​ബ​സി കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍ സേ​വ​ന​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ എ​സ്.​ജി.​ഐ.​വി.​എ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി​യു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​മാ​ന്റെ എ​ല്ലാ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ല്‍ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ ഓ​പ​ണ്‍ ഹൗ​സു​ക​ള്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബാ​ത്തി​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​ത്തി​യ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ സു​ഹാ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ളും സ​ഹം ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ളും സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചു.

