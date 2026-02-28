ജാഗ്രത നിർദേശവുമായി ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി

Begin typing your search above and press return to search.
28 Feb 2026 6:55 PM IST
28 Feb 2026 6:55 PM IST
ജാഗ്രത നിർദേശവുമായി ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിtext_fields
News Summary - Indian Embassy in Oman issues cautionary notice
മസ്കത്ത്: ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സംഘർഷ സാഹചര്യത്തിൽ ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്ക് ജാഗ്രത നിർദേശവുമായി മസ്കത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി. അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ജാഗ്രതയോടെ കഴിയണമെന്നും എംബസി അറിയിച്ചു. ഒമാൻ സർക്കാറും ഇന്ത്യൻ എംബസിയും പുപ്പെടുവിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളും സുരക്ഷാ മാർഗ നിർദേശങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പ്രവാസികളെ എംബസി ഉണർത്തി.
സംശയങ്ങൾക്ക് cw.muscat@mea.gov.in, cons.muscat@mea.gov.in എന്ന വിലാസത്തിൽ ഇമെയിൽ അയക്കുകയോ എംബസിയുടെ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറായ +968 98282270, ടോഫ്രീ നമ്പറായ 8007 1234 നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം.
