Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    28 Feb 2026 6:55 PM IST
    Updated On
    28 Feb 2026 6:55 PM IST

    ജാഗ്രത നിർദേശവുമായി ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി

    ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളും സുരക്ഷാ മാർഗ നിർദേശങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അറിയിപ്പ്
    oman
    മസ്കത്ത്: ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സംഘർഷ സാഹചര്യത്തിൽ ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്ക്​ ജാഗ്രത നിർദേശവുമായി മസ്കത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി. അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ജാഗ്രതയോടെ കഴിയണമെന്നും എംബസി അറിയിച്ചു. ഒമാൻ സർക്കാറും ഇന്ത്യൻ എംബസിയും പുപ്പെടുവിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളും സുരക്ഷാ മാർഗ നിർദേശങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പ്രവാസികളെ എംബസി ഉണർത്തി.

    സംശയങ്ങൾക്ക് cw.muscat@mea.gov.in, cons.muscat@mea.gov.in എന്ന വിലാസത്തിൽ ഇമെയിൽ അയക്കുകയോ എംബസിയുടെ ഹെൽപ്പ്‌ലൈൻ നമ്പറായ +968 98282270, ടോഫ്രീ നമ്പറായ 8007 1234 നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം.

    TAGS:oman indian embassyIran US TensionsIran Israel Tensions
    News Summary - Indian Embassy in Oman issues cautionary notice
