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Posted Ondate_range 16 Jun 2026 10:43 AM IST
Updated Ondate_range 16 Jun 2026 10:43 AM IST
പ്രവർത്തന സമയം പരിഷ്കരിച്ച് ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിtext_fields
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News Summary - Indian Embassy in Oman revises working hours
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഔദ്യോഗിക പ്രവർത്തന സമയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിലാണ് പുതിയ സമയക്രമം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എംബസി വിശദീകരിച്ചു. പുതിയ പരിഷ്കാരമനുസരിച്ച് എംബസിയുടെ പ്രവർത്തന സമയം രാവിലെ 8:30 മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു വരെ ആയിരിക്കും.
എംബസി സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവാസികളും പൊതുജനങ്ങളും ഈ പുതിയ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ യാത്രകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്ന് എംബസി അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.
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