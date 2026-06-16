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    Oman
    Posted On
    date_range 16 Jun 2026 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jun 2026 10:43 AM IST

    പ്രവർത്തന സമയം പരിഷ്‌കരിച്ച് ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി

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    പുതിയ സമയക്രമം രാവിലെ 8.30 മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു വരെ
    പ്രവർത്തന സമയം പരിഷ്‌കരിച്ച് ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി
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    മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഔദ്യോഗിക പ്രവർത്തന സമയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിലാണ് പുതിയ സമയക്രമം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എംബസി വിശദീകരിച്ചു. പുതിയ പരിഷ്‌കാരമനുസരിച്ച് എംബസിയുടെ പ്രവർത്തന സമയം രാവിലെ 8:30 മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു വരെ ആയിരിക്കും.

    എംബസി സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവാസികളും പൊതുജനങ്ങളും ഈ പുതിയ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ യാത്രകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്ന് എംബസി അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.

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    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Indian Embassy in Oman revises working hours
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