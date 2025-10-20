Begin typing your search above and press return to search.
    കു​ടു​ങ്ങിക്കി​ട​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കും -​മ​സ്ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി

    പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 11 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ‘ദി ​ഹി​ന്ദു’ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു
    കു​ടു​ങ്ങിക്കി​ട​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കും -​മ​സ്ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി
    മ​സ്ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ കു​ടു​ങ്ങിക്കിട​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ടു​ത്ത് വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മ​സ്ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലെ മു​ർ​ഷി​ദാ​ബാ​ദി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സു​നി​ൽ ദാ​സ്, മു​സ്ത​ഫ സെ​യ്ഖ്, കേ​സ​ബു​ർ , ഗൗ​ൾ സെ​യ്ഖ്, ഗോ​ബി​ന്ദ മു​ർ​മു, ദീ​ര​ൻ ബാ​സ്‌​കി, അ​ഷ്റ​ഫ്, ഖൈ​റു​ൾ, സു​രി​ൻ മു​ർ​മു, സോം ​മു​ർ​മു, ഛോട്ടാ ​മു​ർ​മു എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ 11 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദി​ന​പ​ത്ര​മാ​യ ‘ദി ​ഹി​ന്ദു’ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു. റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ വ​ഞ്ച​ന​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​വ​ർ​ക്ക് യാ​തൊ​രു സ​ഹാ​യ​വും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി​യും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കു​ടി​യേ​റ്റ ക്ഷേ​മ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ണു​മാ​യ സ​മീ​റു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യി ഹി​ന്ദു റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​സ്ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഇ​ട​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് വ​രു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വേ​ത​നം ന​ൽ​കാ​ത്ത​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി​ക​ളു​മാ​യി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സം​ഘം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ​മീ​പി​ച്ച​താ​യി എം​ബ​സി അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് എം​ബ​സി ഉ​ട​ൻത​ന്നെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​ർ​ക്ക് താ​മ​സ​ത്തി​നും ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​മു​ള്ള ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ നേ​ര​ത്തെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സാ​ധ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും എം​ബ​സി പ്ര​സ്താ​വ​നി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നും മു​ർ​ഷി​ദാ​ബാ​ദ് ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മ​ദ​ദ് പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി പ​രാ​തി ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യു​ക​യും മ​സ്ക​ത്തി​ലെ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.ഒ​മാ​നി​ലെ എ​ല്ലാ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത എം​ബ​സി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​രാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Indian Embassy in Muscat to bring back stranded workers
