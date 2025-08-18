Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    18 Aug 2025 11:08 PM IST
    18 Aug 2025 11:08 PM IST

    വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ കോണ്‍സുലാര്‍ ക്യാമ്പും ഓപൺ ഹൗസുമായി മസ്കത്ത് ഇന്ത്യന്‍ എംബസി

    മസ്കത്ത്: മസ്കത്ത് ഇന്ത്യന്‍ എംബസി കോണ്‍സുലാര്‍ ക്യാമ്പ്-ഓപൺ ഹൗസ് ഒമാനിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    മസ്‌കത്ത്-ആഗസ്റ്റ് 22, ബുറൈമി-24, ഖസബ് - 26, സുഹാർ-28, സഹം -29, റുസ്താഖ്-31 എന്നിങ്ങനെയാണ് തീയതികൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    കമ്മ്യൂണിറ്റി വെല്‍ഫെയര്‍, പാസ്‌പോര്‍ട്ട്, വിസ, . കോണ്‍സുലര്‍, തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങളും ക്യാമ്പില്‍ ലഭ്യമാകും. ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്ക് ക്യാമ്പില്‍ കോണ്‍സുലാര്‍ സേവനങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ക്യാമ്പില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്‍മാര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ പരാതികളും ആവശ്യങ്ങളും ഉന്നയിക്കാം. അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്ക് എംബസി ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ നമ്പറായ 98282270ല്‍ ബന്ധപ്പെടാം.

