Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightപാസ്​പോർട്ട്, വിസ,...
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Feb 2026 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Feb 2026 11:44 AM IST

    പാസ്​പോർട്ട്, വിസ, കോൺസുലാർ സേവന കരാർ വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ എംബസി

    text_fields
    bookmark_border
    ക​രാ​ർ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് എം​ബ​സി​യി​ൽ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടാം
    പാസ്​പോർട്ട്, വിസ, കോൺസുലാർ സേവന കരാർ വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ എംബസി
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട്, വി​സ, കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ എ​സ്.​ജി.​​ഐ.​വി.​എ​സു​മാ​യു​ള്ള നി​ല​വി​ലു​ള്ള ക​രാ​ർ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി. എ​സ്.​ജി.​​ഐ.​വി.​എ​സാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ എം​ബ​സി​യു​ടെ അം​ഗീ​കൃ​ത സേ​വ​ന ദാ​താ​വെ​ന്നും മ​റ്റ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കോ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കോ ഇ​തി​നാ​യി അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലെ​ന്നും എം​ബ​സി അ​റി​യി​ച്ചു. എം​ബ​സി​യു​മാ​യു​ള്ള ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം, ഒ​മാ​നി​ലെ 11 എ​സ്.​ജി.​​ഐ.​വി.​എ​സ് സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ലും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​പോ​യി​ൻ​മെ​ന്റ് എ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്ത് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണം. അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ തി​ര​ക്കി​ല്ലാ​ത്ത സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ ഫോ​ട്ടോ കൊ​ണ്ടു​വ​രേ​ണ്ട​തി​ല്ല. സ​ർ​വീ​സ് ചാ​ർ​ജാ​യ ആ​റു റി​യാ​ലി​ന് പു​റ​മെ അ​ധി​ക തു​ക ഈ​ടാ​ക്കാ​തെ സെ​ന്റ​റി​ൽ വെ​ച്ച് ത​ന്നെ ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ത്തു ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് എ​സ്.​ജി.​​ഐ.​വി.​എ​സി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം, അ​പേ​ക്ഷാ ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ പ​ക​ർ​പ്പ് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നോ അ​ധി​ക തു​ക ഈ​ടാ​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. ആ​റു റി​യാ​ൽ എ​ന്ന സ​ർ​വി​സ് ഫീ​സി​ൽ ഈ ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് സം​ശ​യ​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ എം​ബ​സി​യി​ൽ നി​ന്ന് എ​സ്.​ജി.​​ഐ.​വി.​എ​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ രേ​ഖാ​മൂ​ലം വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി അ​പേ​ക്ഷ​ക​രെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം. കൃ​ത്യ​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രെ എം​ബ​സി​യി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് അ​യ​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും എം​ബ​സി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്, സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കൊ​റി​യ​ർ വ​ഴി തി​രി​കെ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​സ്.​ജി.​​ഐ.​വി.​എ​സി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യാ​ണ്. ഇ​തി​നാ​യി അ​ധി​ക തു​ക ഈ​ടാ​ക്ക​രു​ത്. രേ​ഖ​ക​ൾ നേ​രി​ട്ട് കൈ​പ്പ​റ്റാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​പേ​ക്ഷാ സ​മ​യ​ത്ത് രേ​ഖാ​മൂ​ലം അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണം. രേ​ഖ​ക​ൾ അ​യ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് എ​സ്.​എം.​എ​സ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വാ​ട്സാ​പ്പ് വ​ഴി അ​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​ക​ണം. സൗ​ജ​ന്യ ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റു​ക​ളും വാ​ട്സാ​പ്പ് ചാ​റ്റ് ബോ​ട്ടും (ന​മ്പ​ർ: 72596614) വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​ക​ണം.

    ഒ​രു അ​പേ​ക്ഷ​ക്ക് ആ​റു ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ സ​ർ​വീ​സ് ചാ​ർ​ജ് ആ​യി ഈ​ടാ​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​ള്ളൂ. പ്രീ​മി​യം ലോ​ഞ്ച് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മ​റ്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ അ​ധി​ക തു​ക വാ​ങ്ങാ​ൻ പാ​ടു​ള്ള​ത​ല്ല. ഫീ​സി​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യാ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള നി​ർ​ദ്ദി​ഷ്ട കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ, പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​സ ഫീ​സ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫ​ണ്ട് (ഐ.​സി.​ഡ​ബ്ലി​യു.​എ​ഫ്) ചാ​ർ​ജു​ക​ൾ, എ​സ്.​ജി.​ഐ.​വി.​എ​സ് സേ​വ​ന ഫീ​സ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാം. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ര​സീ​ത് ന​ൽ​കാ​തെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ പ​ണ​മ​ട​ക്ക​രു​ത്.

    എ​സ്.​ജി.​ഐ.​വി.​എ​സ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​തി​യാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്ക​ണം. ക​രാ​ർ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ ലം​ഘ​നം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ cons.muscat@mea.gov.in എ​ന്ന ഇ​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി​പ്പെ​ടാം. പ​രാ​തി​ക്കൊ​പ്പം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ, വീ​ഡി​യോ/​ഓ​ഡി​യോ റെ​ക്കോ​ർ​ഡി​ങ്ങു​ക​ൾ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വാ​ട്സാ​പ്പ് സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും. പ​രാ​തി​ക്കാ​രു​ടെ വ്യ​ക്തി​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ര​ഹ​സ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ sscons.muscat@mea.gov.in എ​ന്ന വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ ഇ​മെ​യി​ൽ അ​യ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എം​ബ​സി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:visapassportagreementClarifiesindian embassyConsular services
    News Summary - Indian Embassy clarifies passport, visa and consular services agreement
    Similar News
    Next Story
    X