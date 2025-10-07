Begin typing your search above and press return to search.
    ഇന്ത്യൻ സംഘം നാഷനൽ ഡിഫൻസ് കോളജ് സന്ദർശിച്ചു

    ഇന്ത്യൻ സംഘം നാഷനൽ ഡിഫൻസ് കോളജ് സന്ദർശിച്ചു
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​ഘം നാ​ഷ​ന​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് കോ​ള​ജ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ഡി​ഫ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​ൽ (സി.​ഡി.​എം) നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം നാ​ഷ​ന​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് കോ​ള​ജ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ക​മാ​ൻ​ഡ​ന്റ് റി​യ​ർ അ​ഡ്മി​റ​ൽ അ​ലി ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഷി​ദി സം​ഘ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. എ​യ​ർ ക​മ്മ​ഡോ​ർ വി​വേ​ക് ​​ഗു​പ്ത​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​സം​ഘ​ത്തെ ന​യി​ച്ച​ത്. ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​വും പ​ര​സ്പ​ര​താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. നാ​ഷ​ന​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് കോ​ള​ജി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​തി​ന്റെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കോ​ള​ജി​ന്റെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

