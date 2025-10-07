ഇന്ത്യൻ സംഘം നാഷനൽ ഡിഫൻസ് കോളജ് സന്ദർശിച്ചു

ഇന്ത്യൻ സംഘം നാഷനൽ ഡിഫൻസ് കോളജ് സന്ദർശിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: ഇന്ത്യയുടെ കോളജ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് മാനേജ്മെന്റിൽ (സി.ഡി.എം) നിന്നുള്ള പ്രതിനിധിസംഘം നാഷനൽ ഡിഫൻസ് കോളജ് സന്ദർശിച്ചു. കമാൻഡന്റ് റിയർ അഡ്മിറൽ അലി ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽ ഷിദി സംഘത്തെ സ്വീകരിച്ചു. എയർ കമ്മഡോർ വിവേക് ഗുപ്തയാണ് സന്ദർശകസംഘത്തെ നയിച്ചത്. ഇരുവിഭാഗവും പരസ്പരതാൽപര്യമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അക്കാദമിക് മേഖലകൾ ചർച്ച ചെയ്തു. നാഷനൽ ഡിഫൻസ് കോളജിനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ സൗകര്യങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിനിധി സംഘത്തിന് അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചു. കോളജിന്റെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു.
