Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 10:26 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഇ​ന്ന് സ​മാ​പി​ക്കും

    വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഒ​മാ​നി​ലെ ത​ന​ത് ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ്​ കേ​ര​ള വി​ങ്ങി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ആ​മീ​റാ​ത് പാ​ർ​ക്കി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ക്കും. ‘മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​മു​ള്ള​വ​രാ​യി​രി​ക്കൂ, സ​മാ​ധാ​നം പു​ല​ര​ട്ടെ’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ​യും ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഒ​മാ​നി​ലെ ത​ന​ത് ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ​ന്റെ ആ​ദ്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ കൊ​മ്പു​പാ​ട്ട്, താ​യ​മ്പ​ക, കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി, മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ര​ണ്ടാം ദി​ന​ത്തി​ൽ പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യം, വേ​രി​ന്റെ താ​ളം എ​ന്ന പേ​രി​ൽ നാ​ട​ൻ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സ​മ​ന്വ​യം അ​വ​ത​ര​ണ ശി​ൽ​പം, മാ ​നി​ഷാ​ദ-​തീം ഡാ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ‘ക​ന​ൽ’ ടീം ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നാ​ട​ൻ പാ​ട്ട് ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള​ടെ ര​ണ്ടാം​ദി​നം സ​മാ​പി​ച്ചു. സ​മാ​പ​ന​ദി​വ​സ​മാ​യ ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ​ഞ്ചാ​രി​മേ​ള​ത്തോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​വും.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​മാ​നി​നൃ​ത്തം അ​ര​ങ്ങേ​റും. തി​രു​വാ​തി​ര​ക​ളി, ക​ച്ചി വി​ങ്ങി​ന്റെ നാ​ടോ​ടി നൃ​ത്തം, ഫോ​ക് ഫ്യൂ​ഷ​ൻ, ക​ന​ൽ ഫോ​ക് ലോ​റി​ന്റെ പ​രി​പാ​ടി എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റും.


    TAGS:indian community festivalOman Newsgulf news malayalam
