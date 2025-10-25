Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 10:19 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു; വി​ക​സ​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ റി​യ​ൽ സ്റ്റോ​റി -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വ​ലി​യ പങ്കുവഹിച്ചു
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു; വി​ക​സ​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ റി​യ​ൽ സ്റ്റോ​റി -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി
    മസ്കത്തിൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ മുഖ്യമ​ന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഫോട്ടോ: വി.കെ. ​െഷഫീർ

    മ​സ്ക​ത്ത്: വി​ക​സ​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ റി​യ​ൽ സ്റ്റോ​റി​യെ​ന്നും ഇ​നി​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ന് മു​ന്നേ​റാ​നു​ണ്ടെ​ന്നും കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സ​മൂ​ഹം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​ക​ണം എ​ന്ന പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടാ​ണ് പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത. എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​ല്ല.

    ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ണ്ണി​പ്പ​റ​ഞ്ഞാ​യി​രു​ന്നു ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു മു​ന്നി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​സം​ഗം. വി​ക​സ​ന​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മു​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ കാ​ണി​ച്ച കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തെ പ​ല​പ്പോ​ഴും പി​റ​കോ​ട്ടു​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണം നാ​ടി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. വീ​ണ്ടും തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വ​ലി​യ പ​ങ്കാ​ണ് വ​ഹി​ച്ച​ത്. നാ​ടി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​റ്റം പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ലും മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കി. ഇ​നി​യും കു​റ​വു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് ന​മ്മ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​ക​ണം. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി വേ​ഗം വേ​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​വി​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളോ​ട് കേ​ര​ള​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കു​റ്റം പ​റ​യു​ക​യ​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന നാ​ടി​ന്റെ അ​തേ ഉ​യ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് കേ​ര​ള​വും എ​ത്തി​ച്ചേ​ര​ണ​മെ​ന്ന അ​ഭി​ലാ​ഷം പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും വ​ഴി ന​ട​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത ഒ​രു കാ​ലം ന​മു​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​വോ​ത്ഥാ​ന​നാ​യ​ക​ർ പ​ട​പൊ​രു​തി. ന​വോ​ത്ഥാ​നം ശ​രി​യാ​യ വി​ധ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ളം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ ഇ​ന്നു കാ​ണു​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​റ്റം.

    കേ​ര​ള മോ​ഡ​ൽ എ​ന്നു വി​ളി​ക്കു​ന്ന ഇൗ ​മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് വ​ഴി തെ​ളി​ച്ച​ത് 1957 ലെ ​ഒ​ന്നാം കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കേ​ര​ള സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ്, കേ​ര​ള ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ. ജ​യ​തി​ല​ക​ൻ, മു​ൻ മ​ന്ത്രി അ​ഹ്മ​ദ് ദേ​വ​ർ​കോ​വി​ൽ, നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഡോ.​എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി, ഗ​ൾ​ഫാ​ർ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഗ​ൾ​ഫാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്റ​ഫ്, ഒ​മാ​ൻ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കൊ​മേ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ന​വാ​സ്, ഒ​മാ​ൻ ഢചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കൊ​മേ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി അം​ഗ​വും ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ ഗ്രൂ​പ്പ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ഉ​പ്പ​ള, സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി​ൽ​സ​ൻ ജോ​ർ​ജ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബാ​ബു​രാ​ജ്, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ര​ത്ന​കു​മാ​ർ, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബി​ന്ദു, എ​ലി​സ​ബ​ത്ത് ജോ​സ​ഫ്, നി​സാ​ർ സ​ഖാ​ഫി, ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഫാ. ​ഏ​ലി​യാ​സ്, രാ​ജേ​ഷ്, ഷ​ക്കീ​ൽ, അ​ജ​യ​ൻ പൊ​യ്യാ​റ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

