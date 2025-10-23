Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    23 Oct 2025 3:09 PM IST
    Updated On
    23 Oct 2025 3:09 PM IST

    ര​ജി​ലാ​ൽ സ്മ​ര​ണ​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ

    ര​ജി​ലാ​ൽ സ്മ​ര​ണ​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ
    ര​ജി​ലാ​ൽ 

    പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ര​ജി​ലാ​ൽ വി​ട പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ട് ഒ​രു വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ൻ കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ര​ജി​ലാ​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ജീ​വ സ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലേ​ക്ക് ജോ​ലി സം​ബ​ന്ധ​മാ​യി പോ​യി. അ​വി​ടെ​യും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ടു​വ​ര​വെ​യാ​ണ് മ​ര​ണം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വ​ൻ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്റെ രൂ​പ​ത്തി​ൽ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്.

    സ​ഹ​ജീ​വി​ക​ളോ​ടു​ള്ള സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യും ക​രു​ണ​യും ജീ​വി​ത​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം മു​റു​കെ പി​ടി​ച്ച​യാ​ളാ​യി​രു​ന്നു ര​ജി​ലാ​ൽ. ത​ന്റെ ഹ്ര​സ്വ​മാ​യ ജീ​വി​ത കാ​ലം മു​ഴു​വ​ൻ താ​ൻ മ​ന​സ്സി​ൽ കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ന്ന പു​രോ​ഗ​മ​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു​പ​ക​രി​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​ഥ​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ൽ അ​തീ​വ നി​ഷ്ക​ർ​ഷ പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ര​ജി​ലാ​ൽ വി​ട പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ട് ഒ​രു വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന വേ​ള​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തെ ഐ.​സി.​എ​ഫ് വേ​ള​യി​ലാ​ണ് ര​ജി​ലാ​ൽ അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന നാ​ലു വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം(2014 – 2017) കൊ​ണ്ട് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ ത​ന്നെ മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ര​ജി​ലാ​ലി​ന് സാ​ധി​ച്ചു. പു​രോ​ഗ​മ​ന​പ​ര​മാ​യ നി​ര​വ​ധി മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും അ​ത്ത​രം ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    2014ലെ ​ഐ.​സി.​എ​ഫി​ന്റെ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം ‘കു​ട്ടി​ക​ൾ വെ​റും കു​ട്ടി​ക​ള​ല്ല’ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ അ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ന​ട​ത്തി​വ​രാ​റു​ള്ള ‘വേ​ന​ൽ​ത്തു​മ്പി​ക​ൾ’ ക്യാ​മ്പ് കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ശാ​സ്ത്ര​ബോ​ധ​വും പു​രോ​ഗ​മ​ന ചി​ന്ത​യും കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ശി​ശു​ദി​നം പോ​ലു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ കേ​വ​ലം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്ന​തി​ൽ ക​വി​ഞ്ഞ്, പ്ര​സ്തു​ത ദി​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന രീ​തി​ലേ​ക്ക് പ​രി​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    2015 ലെ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മാ​യി​രു​ന്ന ‘സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം’ ര​ജി​ലാ​ലി​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന​യാ​യി​രു​ന്നു. 2015ലെ ​ഐ.​സി.​എ​ഫി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഐ.​സി.​സി.​ആ​ർ (ഇ​ന്ത്യ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ്) ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ ഒ​മാ​നി​ൽ ഇ​ദം​പ്ര​ഥ​മ​മാ​യി ക​ലാപ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​​നെ​ത്തി​യ​ത്.

    2016ലെ ​വ​നി​ത ദി​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം ‘അ​ടു​ക്ക​ള സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള​ത​ല്ല’ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ഒ​മാ​നി​ൽ ആ​കെ​യും ഈ ​മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ന​വോ​ത്ഥാ​ന കാ​ല​ത്ത് ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന ‘അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ നി​ന്ന് അ​ര​ങ്ങ​ത്തേ​ക്ക്’ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തോ​ളം ത​ന്നെ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു ‘അ​ടു​ക്ക​ള സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള​ത​ല്ല’ എ​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​യും. ആ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​നി​ത ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ അ​തി​ഥി​യാ​യെ​ത്തി​യ അ​ന്ന​ത്തെ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ്ര​ഫ. സു​ജ സൂ​സ​ൻ ജോ​ർ​ജ് ഈ ​മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ഇ​ന്നും ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    2016ലെ ​വി​ഷു-​ഈ​സ്റ്റ​ർ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മൃ​ത​സ​ഞ്ജീ​വ​നി മി​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​യ​വ​ദാ​ന പ്ര​തി​ജ്ഞ​യും നി​ര​വ​ധി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ക​ളും ന​ട​ത്താ​ൻ മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങി​യ​തും ര​ജി​ലാ​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഫാ​ഷി​സം അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ വ​രെ ക​ട​ന്നെ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ബീ​ഫ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ പോ​ലു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് ഏ​റെ​ക്കു​റെ ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​മ്പേ ഒ​മാ​നി​ൽ കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗം മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ ബീ​ഫ് ഫെ​സ്‌​റ്റി​വ​ലും ര​ജി​ലാ​ൽ എ​ന്ന ധി​ഷ​ണ​ശാ​ലി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ശാ​സ്ത്ര​വും ശാ​സ്ത്ര​പ​ഠ​ന​വും വ​ക്രീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്ത് പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ശാ​സ്ത്ര​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യും നാം ​ജീ​വി​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ യു​വ​മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ൽ ശാ​സ്ത്രീ​യ മ​നോ​ഭാ​വം വ​ള​ർ​ത്താ​നും ശാ​സ്ത്രം, സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ, പ​രി​സ്ഥി​തി എ​ന്നി​വ ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​ര​സ്പ​രാ​ശ്രി​ത​ത്വം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ മ​സ്ക​ത്ത് സ​യ​ൻ​സ് ഫെ​സ്റ്റ് എ​ന്ന ആ​ശ​യം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത് ര​ജി​ലാ​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി​യാ​യ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യാ​നും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നും മ​സ്ക​ത്ത് സ​യ​ൻ​സ് ഫെ​സ്റ്റി​ന് സാ​ധി​ച്ചു.

    ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​രെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് മെ​ഡി ടോ​ക്, ഒ​മാ​നി​ലെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി മെ​ഡി ക്വി​സ്, ഐ.​സി.​എ​ഫി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ശാ​സ്ത്ര പ്രോ​ജ​ക്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​വ​യി​ൽ ചി​ല​തു മാ​ത്രം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​നു കീ​ഴി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി ഭാ​ഷാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​രോ​ഗ​മ​ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗം.

    കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​​ന്റെ നാ​ളി​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ, സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ത്ത പൂ​ർ​വ​സൂ​രി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ല്ലാം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി സം​ഘ​ട​ന​യെ കാ​ത​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​ന​യി​ച്ച അ​സാ​മാ​ന്യ പ്ര​തി​ഭാ​ശാ​ലി​യാ​യി​രു​ന്നു ര​ജി​ലാ​ൽ. കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ തി​ള​ങ്ങു​ന്ന ര​ക്ത​താ​ര​ക​മാ​യി എ​ന്നും ര​ജി​ലാ​ൽ പു​ഞ്ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കും. എ​ത്ര​യും പ്രി​യ​ങ്ക​ര​നാ​യി​രു​ന്ന സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ, സു​ഹൃ​ത്തി​ന്റെ, സ​ഖാ​വി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ​ക്കു മു​ന്നി​ൽ ഒ​രു പി​ടി ര​ക്ത​പു​ഷ്പ​ങ്ങ​ൾ അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

