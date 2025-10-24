Begin typing your search above and press return to search.
    ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിറ്റി ഫെസ്റ്റിവലിന് വർണാഭ തുടക്കം

    മേ​ള​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും
    ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിറ്റി ഫെസ്റ്റിവലിന് വർണാഭ തുടക്കം
    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ അ​ര​ങ്ങ​റി​യ വാ​ദ്യ​മേ​ളം

    മ​സ്ക​ത്ത്​: ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്​ കാ​ഴ്ച​യു​ടെ പു​ത്ത​ൻ വ​സ​ന്തം വി​രി​യി​ച്ച്​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്​ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) വ​ർ​ണാ​ഭ തു​ട​ക്കം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ്​ കേ​ര​ള വി​ങ്ങി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ആ​മീ​റാ​ത് പാ​ർ​ക്കി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​നാ​യി

    ഒ​രു​ങ്ങി​യ ആ​മി​റാ​ത്ത് മൈ​താ​നം

    ഐ.​സി.​എ​ഫി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ദി​ന​മാ​യ ഇ​ന്ന​ലെ കേ​ളി, കൊ​മ്പു​പാ​ട്ട്, താ​യ​മ്പ​ക, കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി, തെ​ല​ങ്കാ​ന​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നാ​ടോ​ടി നൃ​ത്തം, മാ​ർ​ഗം ക​ളി, ​പൊ​ലി​ക അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ദി​വാ​സി നൃ​ത്ത​പ​രി​പാ​ടി, മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ അ​ങ്ങേ​റി. മേ​ള​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് ആ​മി​റാ​ത്തി​​ലെ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

    ശ​നി​യാ​ഴ്‌​ച വൈ​കീ​ട്ട്‌ 7.30ന് ​സ​ലാ​ല​യി​ൽ ഐ.​എ​സ്‌.​സി കേ​ര​ള വി​ങ് ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്‌ മൈ​താ​നി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ‘മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​മു​ള്ള​വ​രാ​യി​രി​ക്കൂ, സ​മാ​ധാ​നം പു​ല​ര​ട്ടെ’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​മി​റാ​ത്തി​ലെ പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വേ​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക-​സാ​മൂ​ഹി​ക മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​റ്റ് പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കും.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ​യും ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഈ ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഒ​മാ​നി​ലെ ത​ന​ത് ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. വേ​ദി​യി​ലെ ആ​ഭ​ര​ണ-​അ​ല​ങ്കാ​ര സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ, മാ​ധ്യ​മം പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ങ്ങി​ലെ ഉ​ത്സ​വ കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ന​വോ​ത്ഥാ​ന നാ​യ​ക​ർ, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​സേ​നാ​നി​ക​ൾ, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ന​ത് സാം​സ്കാ​രി​ക ബിം​ബ​ങ്ങ​ൾ, നാ​ട​ൻ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ, ക​ല​ശം-​കാ​വ​ടി തു​ട​ങ്ങി കു​ട്ടി​ക​ളും സ്ത്രീ​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് അ​ഴ​കേ​റ്റും. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ, ഒ​മാ​നി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 'ക​ന​ൽ' ബാ​ൻ​ഡ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​ങ്ങേ​റും. ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​മാ​നി​ലെ എ​ല്ലാ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ശാ​സ്ത്രാ​ഭി​രു​ചി​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മ​ത്സ​ര​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ശാ​സ്ത്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു. ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന-​വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​യാ​യ 'ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്‌​പൈ​സ​സ്’ ആ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഖ്യ പ്രാ​യോ​ജ​ക​ർ.


    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ​ വേ​ദി​യി​ൽ ഇ​ന്ന്

    കേ​ളി

    പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യം

    റി​ഥം ഓ​ഫ് റൂ​ട്സ്-​​ഫോ​ക്

    സ​മ​ന്വ​യം-​അ​വ​ത​ര​ണ ശി​ൽ​പം

    മാ ​നി​ഷാ​ദ-​തീം ഡാ​ൻ​സ്

    ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര

    ക​ന​ൽ ഫോ​ക് ലോ​ർ

    അ​വ​ത​ര​ണം

