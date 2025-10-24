ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിറ്റി ഫെസ്റ്റിവലിന് വർണാഭ തുടക്കം

ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിറ്റി ഫെസ്റ്റിവലിന് വർണാഭ തുടക്കംtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ പ്രവാസിസമൂഹത്തിന് കാഴ്ചയുടെ പുത്തൻ വസന്തം വിരിയിച്ച് ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിറ്റി ഫെസ്റ്റിവലിന് (ഐ.സി.എഫ്) വർണാഭ തുടക്കം. ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ് കേരള വിങ്ങിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി മസ്കത്തിലെ ആമീറാത് പാർക്കിലാണ് പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത്.
ഐ.സി.എഫിന്റെ ആദ്യദിനമായ ഇന്നലെ കേളി, കൊമ്പുപാട്ട്, തായമ്പക, കൈകൊട്ടിക്കളി, തെലങ്കാനയിൽനിന്നുള്ള നാടോടി നൃത്തം, മാർഗം കളി, പൊലിക അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആദിവാസി നൃത്തപരിപാടി, മുട്ടിപ്പാട്ട് എന്നിവ അങ്ങേറി. മേളയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് ആറിന് ആമിറാത്തിലെ മുനിസിപ്പൽ പാർക്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും. ചടങ്ങിൽ ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ജി.വി. ശ്രീനിവാസ് സംബന്ധിക്കും.
ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് 7.30ന് സലാലയിൽ ഐ.എസ്.സി കേരള വിങ് ഇത്തിഹാദ് മൈതാനിയിൽ ഒരുക്കുന്ന പ്രവാസോത്സവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും. ‘മനുഷ്യത്വമുള്ളവരായിരിക്കൂ, സമാധാനം പുലരട്ടെ’ എന്ന സന്ദേശവുമായാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിറ്റി ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത്. ആമിറാത്തിലെ പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ വേദിയിൽ അരങ്ങേറുന്ന പരിപാടിയിൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്നും ഒമാനിൽനിന്നുമുള്ള കലാ-സാംസ്കാരിക-സാമൂഹിക മണ്ഡലങ്ങളിലെ മറ്റ് പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ പങ്കാളികളാകും.
ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യത്തെയും കലാസാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ സംഗമത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ കലാരൂപങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒമാനിലെ തനത് കലാരൂപങ്ങളും അരങ്ങേറും. വേദിയിലെ ആഭരണ-അലങ്കാര സ്റ്റാളുകൾ, മലയാളം മിഷൻ, മാധ്യമം പവലിയനുകൾ തുടങ്ങിയവ നാട്ടിൻപുറങ്ങിലെ ഉത്സവ കാഴ്ചകളാണ് മലയാളി പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത്.
നവോത്ഥാന നായകർ, സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനികൾ, കേരളത്തിലെ തനത് സാംസ്കാരിക ബിംബങ്ങൾ, നാടൻ കലാരൂപങ്ങൾ, കലശം-കാവടി തുടങ്ങി കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഘോഷയാത്ര പരിപാടിക്ക് അഴകേറ്റും. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലാരൂപങ്ങൾ, ഒമാനിലെ തദ്ദേശീയ കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാപ്രകടനങ്ങൾ, കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 'കനൽ' ബാൻഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംഗീതവിരുന്ന് തുടങ്ങിയവ അങ്ങേറും. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ഒമാനിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലെയും വിദ്യാർഥികളുടെ ശാസ്ത്രാഭിരുചിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്രപ്രദർശന മത്സരവും ഉണ്ടായിരിക്കും.
ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകൾക്ക് പുറമെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളുകളും പങ്കെടുക്കുന്ന ശാസ്ത്ര പ്രദർശന മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്ക് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയതായി സംഘാടകസമിതി അറിയിച്ചു. രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്.
ഒമാനിലെ പ്രമുഖ ഭക്ഷ്യോൽപന്ന ഉൽപാദന-വിതരണ കമ്പനിയായ 'ഷാഹി ഫുഡ്സ് ആൻഡ് സ്പൈസസ്’ ആണ് പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ പ്രായോജകർ.
ഐ.സി.എഫ് വേദിയിൽ ഇന്ന്
കേളി
പഞ്ചവാദ്യം
റിഥം ഓഫ് റൂട്സ്-ഫോക്
സമന്വയം-അവതരണ ശിൽപം
മാ നിഷാദ-തീം ഡാൻസ്
ഘോഷയാത്ര
കനൽ ഫോക് ലോർ
അവതരണം
