Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 1:18 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 1:18 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ; നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ; നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ
    cancel
    camera_alt

    ന​ടി ശ​ബാ​ന ആ​സ്മി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന 2013ലെ ​കേ​ര​ളോ​ത്സ​വ വേ​ദി​

    1992 ല്‍ ​കൈ​ര​ളി ആ​ര്‍ട്സ്‌ ക്ല​ബ് എ​ന്ന ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം എ​ന്ന ആ​ശ​യം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി യാ​ഥാ​ര്‍ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സം​സ്കാ​രം, പാ​ര​മ്പ​ര്യം, ക​ല എ​ന്നി​വ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. വ​ള​രെ ആ​വേ​ശ​പൂ​ർ​വം അ​ന്ന​ത് ഒ​മാ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹം നെ​ഞ്ചേ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ഒ​മാ​നി​ല്‍ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ നി​ല​വി​ല്‍വ​ന്ന 1994 വ​രെ കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റി. മ​റു​നാ​ട​ന്‍ മ​ണ്ണി​ല്‍ പു​ന​ര്‍സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഉ​ത്സ​വ​പ്പ​റ​മ്പി​ന്റെ ആ​ര​വ​വും വ​ര്‍ണ​ശ​ബ​ളി​മ​യും മ​ല​യാ​ളി മ​ന​സ്സു​ക​ള്‍ നീ​ണ്ട എ​ട്ടു വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ മ​ധു​ര​സ്മ​ര​ണ​ക​ളാ​യി കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ന്നു.

    2001 മാ​ർ​ച്ച് 29ന് ​മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ ഗാ​ന ഗ​ന്ധ​ര്‍വ​ന്‍ ഡോ. ​കെ.​ജെ. യേ​ശു​ദാ​സ് ‘ജാ​തി​ഭേ​ദം മ​ത​ദ്വേ​ഷം ഏ​തു​മി​ല്ലാ​തെ സ​ര്‍വ​രും, സോ​ദ​ര​ത്വേ​ന വാ​ഴു​ന്ന മാ​തൃ​കാ സ്ഥാ​ന​മാ​ണി​ത്’ എ​ന്ന പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ, ഈ​ര​ടി​ക​ള്‍ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ണ്ട് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സോ​ഷ്യ​ല്‍ ക്ല​ബ് കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഔ​പ​ചാ​രി​ക​മാ​യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു.

    2001 മാ​ർ​ച്ച് 29 ന് ​ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൻ​റെ ഗാ​നഗ​ന്ധ​ര്‍വ​ന്‍ ഡോ. ​കെ.​ജെ. യേ​ശു​ദാ​സ് സോ​ഷ്യ​ല്‍ ക്ല​ബ് കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഔ​പ​ചാ​രി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗം നി​ല​വി​ല്‍വ​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ ഊ​ര്‍ജ​സ്വ​ല​രാ​യ കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം ഒ​രു അ​ഭി​മാ​ന ദൗ​ത്യ​മാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. മു​ന്‍കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കൈ​ര​ളി ആ​ര്‍ട്സ്‌ ക്ല​ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​മാ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സോ​ഷ്യ​ല്‍ ക്ല​ബ് കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കാ​ന്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ഒ​മാ​ന്‍ ക​ണ്ട എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും ജ​ന​കീ​യ​നാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്ഥാ​ന​പ​തി കെ.​എം. മീ​ണ ആ ​ദൗ​ത്യ​ത്തി​ല്‍ ഊ​ര്‍ജ​വും പ്ര​ചോ​ദ​ന​വു​മാ​യി. 2002ല്‍ ​ന​ട​ന്ന കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക നാ​യ​ക​ന്‍ സു​കു​മാ​ര്‍ അ​ഴീ​ക്കോ​ടാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്ഥാ​ന​പ​തി കെ.​എം. മീ​ണ​യു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ക്ഷ​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​രും ഒ​മാ​ന്‍ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം മ​ഹ​ത്താ​യ ഒ​രു ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര​യു​ടെ തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    2014 മു​ത​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി​യു​ടെ കാ​ല​ത്ത് മു​ട​ങ്ങി​പ്പോ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ 2023ൽ ​ആ​ഘോ​ഷ​പൂ​ർ​വം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

    കേ​ര​ളം ക​ണ്ട മി​ക​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാം​സ്കാ​രി​ക, ക​ലാ നാ​യ​ക​ന്മാ​രെ​ല്ലാം കേ​ര​ളോ​ത്സ​വ​വേ​ദി​യെ​യും കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗം ന​ട​ത്തി​യ മ​റ്റു പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​യും ധ​ന്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​കാ​ശ് കാ​രാ​ട്ട്, സീ​താ​റാം യെ​ച്ചൂ​രി, കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ, പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍, കെ.​കെ. ശൈ​ല​ജ, ഒ.​എ​ന്‍.​വി കു​റു​പ്പ്, എം. ​മു​കു​ന്ദ​ന്‍, ടി.​വി. ച​ന്ദ്ര​ന്‍, പി.​ടി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ടി.​കെ. ഹം​സ, ക​ട​മ്മ​നി​ട്ട രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, കെ.​ഇ.​എ​ന്‍, പെ​രു​വ​നം കു​ട്ട​ന്‍ മാ​രാ​ര്‍, കോ​ങ്ങാ​ട് വി​ജ​യ​ന്‍, രാ​ജ​ന്‍ ഗു​രു​ക്ക​ള്‍, കെ.​എ​ന്‍. പ​ണി​ക്ക​ര്‍, മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ന്‍ നാ​യ​ര്‍, വി.​കെ. ശ്രീ​രാ​മ​ന്‍, മു​രു​ക​ന്‍ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട, ടി.​എ​ന്‍. പ്ര​കാ​ശ്, ശ​ബാ​നാ അ​സ്മി, ദ​യാ​ഭാ​യി, പി. ​രാ​ജീ​വ്, പി.​കെ. പോ​ക്ക​ര്‍, എം.​ആ​ര്‍. രാ​ഘ​വ വാ​ര്യ​ര്‍, മ​ജി​ഷ്യ​ന്‍ ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ട്, ജോ​ണ്‍ ബ്രി​ട്ടാ​സ്, പ്രി​യ​ന​ന്ദ​ന്‍, കെ.​ജെ. തോ​മ​സ്‌, ഫാ. ​വ​ര്‍ഗീ​സ്‌ ചെ​മ്പോ​ലി, ഡോ. ​ഗം​ഗാ​ധ​ര​ന്‍, സു​നി​ത കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, പ്ര​ഫ. ച​ന്ദ്ര​ദ​ത്ത്, ക​മ​ൽ എ​ന്നി​വ​ര്‍ അ​വ​രി​ല്‍ ചി​ല​ര്‍ മാ​ത്രം.

    വാ​ദ്യ ച​ക്ര​വ​ര്‍ത്തി മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ശ​ങ്ക​ര​ന്‍ കു​ട്ടി മാ​രാ​രു​ടെ വാ​ദ്യ​പ്ര​പ​ഞ്ചം ഗ​ള്‍ഫി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യി മു​ഴ​ങ്ങി​യ​ത് കേ​ര​ളോ​ത്സ​വ വേ​ദി​യി​ലാ​ണ്. മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ടി​ന്റെ സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ എ​ര​ഞ്ഞോ​ളി മൂ​സ​യു​ടെ ശ​ബ്ദം അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ നാ​ട്ടി​ലെ സ്ഥി​ര​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ പി​ന്നി​ലും കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗം ആ​ണെ​ന്ന​ത് അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ ഓ​ര്‍ക്കു​ന്നു. ക​ഥ​ക​ളി​യും ചാ​ക്യാ​ര്‍ കൂ​ത്തും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ന​മ്മു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളെ മ​സ്ക​ത്തി​നു പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നു പി​ന്നി​ലും കേ​ര​ളോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​റു​ത​ല്ല. ക​രി​ന്ത​ല​ക്കൂ​ട്ട​വും ജ​ന​ന​യ​ന​യും ആ​വേ​ശം പ​ട​ര്‍ത്തു​ന്ന ദ്രാ​വി​ഡ​ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി മ​ന​സ്സു​ക​ള്‍ക്ക് ഉ​ണ​ര്‍ത്തു പാ​ട്ടാ​കു​ന്ന​തി​നും കേ​ര​ളോ​ത്സ​വ​വേ​ദി​ക​ള്‍ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 24 വ​ര്‍ഷ​ക്കാ​ലം ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​ക​മ​ഴി​ഞ്ഞ പി​ന്തു​ണ നേ​ടി​ക്കൊ​ണ്ട് ഒ​മാ​ന്റെ ക​ലാ, സാം​സ്കാ​രി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ രം​ഗ​ത്ത് ത​ന​താ​യ വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നു ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ന്നൂ​റി​ല​ധി​കം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗം എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു മ​ഹാ മാ​മാ​ങ്കം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് വി​പു​ല​മാ​യ ജ​ന​പി​ന്തു​ണ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ഒ​ന്നു​കൊ​ണ്ടു മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    സം​ഘാ​ട​ന മി​ക​വു​കൊ​ണ്ടും ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ടും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ള​യാ​യി ഈ ​ഉ​ത്സ​വം മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രും സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​രും അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ളു​മാ​യി മ​സ്ക​ത്തി​ലും ഒ​മാ​ന്റെ ഇ​ത​ര ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി ഏ​താ​ണ്ട് അ​യ്യാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി അ​ഹോ​രാ​ത്രം പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് ചു​ക്കാ​ൻ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​കീ​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഐ.​സി.​എ​ഫി​ന്റെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം നാ​ട്ടി​ലും ഒ​മാ​നി​ലു​മു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ നീ​ണ്ട നി​ര​ത​ന്നെ വേ​ദി​യെ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indian community festivalOman Newsoman ministryPinarayi VijayanIndian Social Club Kerala
    News Summary - Indian Community Festival Four ways
    Similar News
    Next Story
    X