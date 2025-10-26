Begin typing your search above and press return to search.
    26 Oct 2025 12:12 PM IST
    26 Oct 2025 12:12 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് ആ​ഘോ​ഷ സ​മാ​പ​നം

    വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ങ്ങ​ൾ മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റി
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് ആ​ഘോ​ഷ സ​മാ​പ​നം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യ​ം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ൻ കേ​ര​ള വി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) സ​മാ​പി​ച്ചു. മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മ​സ്ക​ത്തി​ലെ അ​മീ​റാ​ത്ത് പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ‘മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​മു​ള്ള​വ​രാ​കാം, സ​മാ​ധാ​നം പു​ല​ര​ട്ടെ’ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ്ര​മേ​യം. ലോ​ക​മെ​മെ​മ്പാ​ടും യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കാ​ലു​ഷ്യം നി​റ​യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ്ര​മേ​യം ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി​ൽ​സ​ൺ ജോ​ർ​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭ​ക്ഷ​ണ-​പു​സ്ത​ക-​വ​സ്ത്ര-​ആ​ഭ​ര​ണ-​അ​ല​ങ്കാ​ര സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ, മാ​ധ്യ​മം പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​ത​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ ഉ​ത്സ​വ​വേ​ദി​യാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ് മാ​റി. മാ​ധ്യ​മം സ്റ്റാ​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി സെ​ൽ​ഫി മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ന​വോ​ത്ഥാ​ന നാ​യ​ക​ർ, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ൾ, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ന​ത് സാം​സ്കാ​രി​ക ബിം​ബ​ങ്ങ​ൾ, നാ​ട​ൻ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ, ക​ല​ശം-​കാ​വ​ടി തു​ട​ങ്ങി കു​ട്ടി​ക​ളും സ്ത്രീ​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വ​മ്പി​ച്ച ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ക​നാ​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ വ​ര​വേ​റ്റ​ത്.

    കേ​ര​ള വി​ങ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​പു​റ​മെ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഭാ​ഷാ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ, മ​സ്ക​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ നൃ​ത്ത​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ര​െ​ഞ്ഞ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നൃ​ത്ത​യി​ന​ങ്ങ​ൾ, ഒ​മാ​നി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 'ക​ന​ൽ' ബാ​ൻ​ഡ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ങ്ങ​ൾ മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ഐ.​സി.​എ​ഫി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​സ്‌​ക്ക​ത്ത് സ​യ​ൻ​സ് ഫെ​സ്റ്റ്-​സ​യ​ൻ​സ് പ്രോ​ജ​ക്ട്-2025 മ​ത്സ​രം വീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും നി​ര​വ​ധി പേ​രെ​ത്തി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കേ​ര​ള സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​നാ​ണ് ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​ചാ​ര​ക​നാ​യ ര​തീ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ഐ.​സി.​എ​ഫ് സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി​ൽ​സ​ൺ ജോ​ർ​ജ്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ജ​യ​ൻ പൊ​യ്യാ​റ, കേ​ര​ള വി​ങ് ശാ​സ്ത്ര വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി റോ​ഫി​ൻ കെ ​ജോ​ൺ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ശ്വ​തി എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ, ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച 360 ലേ​റെ ശാ​സ്ത്ര പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 30 പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ളാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി, ദൈ​നം​ദി​ന വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ശാ​സ്ത്രം, നെ​റ്റ് സീ​റോ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്നു​പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ശാ​സ്ത്ര പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

